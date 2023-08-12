Adiós al número 34 de los Dodgers

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

El pasado viernes el equipo de béisbol Dodgers de Los Ángeles retiró el número 34 que fuera utilizado por Fernando Valenzuela en la década de los años 80’s.

Valenzuela había debutado en ligas mayores al final de la temporada de 1980, año en el que participó en diez partidos en los que obtuvo dos victorias sin derrota con un porcentaje de carreras limpias de cero. Nada mal.

Al acercarse la inauguración de la temporada 1981 varios lanzadores inicialistas de los Dodgers tenían problemas de salud, de manera que el mánager Tom Lasorda se vio obligado a echar mano a algunos de los pitchers relevistas, y entre ellos estaba Valenzuela. El primer partido celebrado en Los Ángeles se tenía previsto que el lanzador fuera Jerry Reuss pero se lesionó una pantorrilla y fue por eso que el entonces relevista mexicano tuvo la inesperada oportunidad de iniciar un partido. ¡Y de qué manera! Lanzó el partido completo sin permitir carrera al equipo Houston Astros.

Al terminar el mes de abril, el sonorense acumulaba cinco partidos iniciados con igual número de victorias, de las cuales cuatro habían sido blanqueadas y solamente había aceptado una carrera limpia. Había ponchado a cuarenta y tres oponentes y había concedido once bases por bolas. Sorprendentemente había completado todos los partidos que había iniciado.

Fue por esas fechas cuando la principal cadena nacional de televisión empezó a transmitir los partidos en los que Fernando era el lanzador inicialista. Nunca tuve oportunidad de ver un reporte de los programas de televisión con mayor audiencia de esa época pero no dudo que los juegos de los Dodgers ocuparan uno de los primeros lugares dentro de las preferencias del público mexicano.

Vino el mes de mayo. Resultados menos extraordinarios. De seis partidos iniciados solamente dos juegos completos. Tres ganados y dos perdidos. Recuerdo que una de sus primeras derrotas fue ante los Philadelphia Phillies (con Pete Rose, Mike Schmidt y compañía) que en octubre de 1980 habían ganado la Serie Mundial ante los Kansas City Royals (con George Brett). Esa derrota me hizo apreciar más los resultados positivos que Valenzuela había logrado hasta entonces.

Durante junio Fernando solamente participó en tres partidos. Una victoria y dos derrotas. No era a lo que tan rápidamente nos habíamos acostumbrado. Y de repente, la huelga. Se dice que fue por ese tiempo cuando un locutor de radio realizó un concurso para ponerle un apodo al pitcher mexicano. El resultado: “el Toro”, probablemente basado en la caricatura de Walt Disney de un toro llamado “Ferdinando”.

En 1980 había ocurrido una huelga de jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol encabezada por el segunda base de los Diablos Rojos del México Ramón “el Abulón” Hernández. Como resultado de esta suspensión, al final se organizó un breve torneo entre solamente seis equipos en lugar de los veinte que habían iniciado la temporada. Afortunadamente esta vez las cosas fueron diferentes. Para agosto de 1981 vino la reanudación con la celebración del juego de estrellas (por cierto, el único de este tipo de juegos celebrado en domingo). Y allí estaba Fernando quien lanzó una entrada sin admitir carrera y consiguiendo dos ponches.

Al final de la temporada el récord del sonorense fue de 13 ganados (8 de ellos por blanqueada) por 7 derrotas, con 2.48 de carreras limpias, ponchando a 180 oponentes a cambio de 61 bases por bolas.

A principios de octubre empezaron los juegos de play off de ambas ligas. A causa de la huelga se decidió que participaran los equipos que quedaron líderes en las divisiones en ambas mitades de la temporada. La primera serie para los Dodgers fue ante Houston. Todos los juegos fueron victorias de los equipos locales. En los dos juegos en territorio tejano, el equipo californiano solamente anotó una carrera, pero en los tres juegos celebrados en California fueron los Astros quienes solamente anotaron dos carreras en total. Valenzuela fue el pitcher ganador con juego completo en el cuarto partido por pizarra de 2-1.

La siguiente serie fue contra los Expos de Montreal. Los primeros dos partidos fueron en California en donde cada equipo logró una victoria. En Canadá, los locales lograron ganar el tercer partido, pero los Dodgers ganaron en los últimos dos para ir a la Serie Mundial. Valenzuela ganó el quinto y decisivo juego otra vez por pizarra de 2-1.

La Serie Mundial se disputó ante los Yankees de Nueva York, que ganaron como locales los primeros dos partidos. A Fernando le tocó lanzar el tercer partido de la serie. Nuevamente una victoria con juego completo, esta vez por pizarra de 5-4.

Al final, los Dodgers resultaron campeones al ganar la serie por cuatro juegos a dos. La temporada de ensueño había terminado. Valenzuela además recibió los premios de Novato del Año y el trofeo Cy Young. Por cierto, fue la primera vez en la que un mismo jugador ganó ambos trofeos en la misma temporada.

Vinieron otros momentos memorables en su carrera. Como cuando en 1986 logró cinco ponches seguidos en el juego de estrellas (algo que no se veía desde que lo hiciera Carl Hubbell en 1934). Otro, en 1990 lanzó un juego sin hit (como hecho curioso, esto fue el mismo día que lo había hecho su ex compañero Dave Stewart).

Sin duda el jugador mexicano que ha conseguido los mejores resultados en Ligas Mayores hasta el momento.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.