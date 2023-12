Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

El pasado miércoles 29 de noviembre se reportó el fallecimiento del ex secretario de estado norteamericano Henry Kissinger. Nacido en Fürth, Baviera como Heinz Alfred Kissinger en 1923 fue un político estadounidense que marcó el destino de varias naciones hace medio siglo.

En 1971, Kissinger logró que los Estados Unidos apoyaran a Pakistán como un gesto de "buena voluntad" con China, país con el que estaban iniciando un acercamiento. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos había impuesto unas sanciones al gobierno pakistaní sin embargo el presidente Nixon las ignoró y realizó envíos de pertrechos militares a aquel país.

Además, Kissinger jugó un papel importante en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China en 1972. También participó en el proceso de la firma de paz en la guerra de Vietnam. Por cierto, en 1973 recibió el Premio Nobel de la Paz por su participación en el cese al fuego en Vietnam, pero como este proceso no fue duradero, el otro galardonado (el vietnamita Le Duc Tho) devolvió su premio por considerar que no lo merecía. En cambio Kissinger, que lo había "aceptado humildemente" no lo regresó.

Identificando una gran oportunidad de inversiones futuras de los Estados Unidos, Kissinger apoyó el acercamiento con China, rival de la Unión Soviética. Desde el verano de 1971 Kissinger viajó a la República Popular China con el fin de entrevistarse con el ministro de relaciones exteriores Chou En Lai. Al año siguiente se llevó a cabo la visita del presidente norteamericano Richard Nixon al país asiático en donde se entrevistó con el presidente del Partido Comunista Chino Mao Tse Tung. Como resultado de estas negociaciones se llegó a una alianza antisoviética entre China y los Estados Unidos, aunque la normalización de las relaciones diplomáticas tardaría varios años en llegar debido al apoyo que el gobierno norteamericano daba al gobierno de Taiwán.

En cuanto a Vietnam, Nixon había ganado la elección de 1968 con la promesa de paz. Kissinger participó en el establecimiento de unidades militares en Camboya (país que se encontraba en guerra civil desde 1967) desde donde se procedería a bombardear territorio vietnamita. Vietnam del Norte apoyó la insurgencia contra el dictador camboyano Lon Nol llevada a cabo por el ejército de Khmer Rojo dirigidos por el que luego sería otro dictador llamado Pol Pot. Finalmente el ejército norteamericano bombardeó Camboya. Tan sólo en 1973 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó más bombas sobre el centro de Camboya que sobre Japón en toda la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que estos bombardeos causaron la muerte de unas 40,000 personas.

A principios de octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel. Kissinger trató de negociar el final del conflicto, pero el presidente Nixon ordenó una operación militar. Esta acción detonó la crisis del petróleo de ese año. Los países miembros de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC) decidieron dejar de vender petróleo a los países que apoyaran a Israel. Al continuar el conflicto, el ejército israelí obtuvo la victoria y ganó territorios de los países que lo habían atacado, sin embargo Kissinger consiguió que Israel devolviera parte de las áreas conquistadas con lo que se establecieron las primeras fases de no-agresión entre Israel y Egipto. Las relaciones entre Egipto y los Estados Unidos (que habían pasado por un período crítico desde la década de los 50´s) fueron reanudadas.

Durante el tiempo en el que Kissinger se desempeñaba como secretario de estado los Estados Unidos mantuvieron relaciones diplomáticas amistosas con las dictaduras militares de América del Sur que en ese tiempo ejercían el poder en Chile, Argentina y Uruguay.

A Kissinger se le atribuye la frase "No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo" refiriéndose a la necesidad de intervenir en Chile. En septiembre de 1973 el presidente chileno Salvador Allende se suicidó durante el golpe de Estado lanzado por el general Augusto Pinochet, quien luego sería dictador durante 17 años.

Algo similar ocurrió en Argentina en 1976 cuando Jorge Rafael Videla derrocó al gobierno de Isabel Perón (María Estela Martínez). En 1978 (cuando ya no ejercía el cargo de secretario de estado) Kissinger fue invitado a Argentina en ocasión del Mundial de Fútbol. Se dice que incluso estuvo en el vestidor peruano momentos antes del célebre partido en el que perdieron por seis a cero ante el equipo anfitrión.

Como es fácil observar, la labor de Kissinger fue destacada y extensa. Sin embargo hay opiniones en su contra. Por ejemplo, el conocido presentador de televisión ya fallecido Anthony Bourdain escribió en sus memorias: "Una vez que has estado en Camboya, nunca dejas de querer matar a golpes a Henry Kissinger con tus propias manos".

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.