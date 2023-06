Noticias de la farándula

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Aprovechando el viaje. La palabra "farándula" se utiliza para referirse a quienes trabajan en el mundo del espectáculo y del entretenimiento. En sus orígenes, dicha palabra se usaba para aludir a las compañías teatrales ambulantes. Algunas personas mencionan que proviene de la palabra del alto alemán antiguo "fahrende" (gente nómada), por lo que se supone que debería haber un vocablo intermedio que no ha sido encontrado. En días recientes han aparecido diversas noticias relacionadas con personajes bastante conocidos del mundo de la farándula.

El actor neoyorkino Robert Anthony De Niro anunció hace unas semanas que se había convertido en padre una vez más. La madre de la bebé es Tiffany Chen quien tiene 45 años y es profesora de artes marciales y a quien el actor conoció durante el rodaje de la película "El becario".

Con ello, el actor nacido en agosto de 1943 tiene ahora siete hijos en total (seis de ellos son hijos biológicos) cuyas edades van desde los 51 años (la hija no biológica sino adoptada por De Niro al ser fruto de una relación anterior de su primera esposa) hasta la bebé recién nacida.

De Niro ha ganado dos premios Óscar: uno como mejor actor de reparto en 1975 por su papel en la película "El Padrino II" y otro como mejor actor en 1981 en la película "Toro salvaje". Ha participado entre otras en las películas "Taxi driver", "Goodfellas", "Cabo de miedo" y "Casino", todas ellas dirigidas por Martin Scorsese. Además actuó en "The deer hunter" (en México se conoció como "El francotirador") y en "Érase una vez en América" dirigida por Sergio Leone.

También actuó entre algunas otras cintas en "Wag the dog" (que en español tuvo varias traducciones como "La cortina de humo", "Mentiras que matan" y "Escándalo en la Casa Blanca"), "Analyze this" y su secuela "Analize that" , "La Misión", "Despertares", "Meet the parents" y su secuela "Meet the Fockers".

En una noticia algo parecida a la anterior, el también actor y también neoyorkino Alfredo James Pacino (mejor conocido como Al Pacino), nacido en abril de 1940 anunció recientemente que su novia Noor Alfallah (de 29 años y con quien tiene una relación de un poco más de un año) se encuentra en su octavo mes de embarazo del que será el cuarto hijo del actor.

Pacino ha sido nominado cinco veces al Óscar como mejor actor (lo ha ganado una vez por su actuación en la cinta "Perfume de mujer"). También ha sido nominado cuatro veces al Óscar como mejor actor de reparto.

Ha participado entre otras películas en "El Padrino" (en donde su actuación fue un éxito rotundo, de acuerdo con la opinión de algunos críticos), "El Padrino II", "Serpico", "Tarde de perros", "Caracortada", "Mar de amor", "Dick Tracy", "Carlito´s way" y "El abogado del diablo".

Pacino nunca se ha casado, sin embargo tiene otros tres hijos: una hija (de 33 años) con la asesora de actuación Jan Tarrant y unos mellizos de 22 años con su ex pareja Beverly D´Angelo.

Finalmente. El grupo musical-humorístico argentino "Les Luthiers" ha empezado su gira de despedida luego de 55 años de exitosa trayectoria. La palabra "luthier" pertenece al idioma francés y se refiere a la persona que crea, ajusta o repara instrumentos de cuerda.

A mediados de la década de los años 60´s del siglo pasado, en San Miguel de Tucumán, en Argentina se llevó a cabo un festival de coros universitarios. Unos de los grupos participantes fue novedoso porque presentaban instrumentos musicales inventados y construidos por ellos mismos. La presentación fue un definitivo éxito y tanto los asistentes como la crítica en periódicos y revistas de música ponderaron la originalidad, el humor y el rigor de la exposición. Al poco tiempo se presentaron en Buenos Aires con el nombre de "I Musicisti" (los músicos, en italiano).

En 1967 la agrupación se dividió y parte de los integrantes siguieron su carrera con el nombre de "Les Luthiers". Una década después ya estaban realizando presentaciones en otros países como Uruguay, Venezuela, España y México.

El nombre del grupo fue adoptado porque en los inicios de su carrera ellos mismos creaban sus instrumentos a partir de materiales poco comunes: latas, mangueras, tubos, globos. Entre los ingeniosos y sorprendentes instrumentos que inventaron se encuentran el "latín" y la "violata" que son una especie de violines cuyo cuerpo principal son en realidad latas, la "mandocleta" que es una bicicleta cuya rueda posterior toca las cuerdas de una mandolina, el "dactilófono" o "máquina de tocar" que es una máquina de escribir modificada de manera que las teclas provocan el golpeo en unos pequeños tubos de aluminio a manera de xilófono y el cuarteto (o cuartito) de baño, formado por el "lirodoro", la "desafinaducha", el "nomeolbídet" y el "calefón".

En el año 2007, en ocasión del aniversario 40 de la agrupación, la ciudad de Buenos Aires los declaró Ciudadanos Ilustres. El gobierno español además les concedió la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, la más alta condecoración que concede España a extranjeros.

Gracias a los adelantos tecnológicos en materia de comunicación de que disfrutamos en la actualidad, muchas de sus presentaciones están disponibles en video en un conocido sitio de internet. Altamente recomendables y muy disfrutables. Muchos de sus admiradores los vamos a extrañar.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.