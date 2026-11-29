El infierno está vacío, todos los demonios están aquí. William Shakespeare puso estas palabras en boca de un personaje de La tempestad hace más de cuatro siglos y me parece que hay adquieren otra dimensión tras conocer las revelaciones de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, quien en sus escritos personales aseguró haber visto al demonio en tres ocasiones y haber contemplado la entrada del infierno.

No es una leyenda ni una interpretación de terceros. Son experiencias que el propio pontífice consignó en su diario y que salieron a la luz apenas el pasado 24 de noviembre, con la publicación de El diario personal del papa Francisco. La obra reúne anotaciones de 1992 a agosto de 2024. Fue editada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, con autorización de León XIV.

Una anotación del 24 de enero de 2021 recoge tres episodios que Francisco interpretó como encuentros con el demonio. Dos ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires: uno mientras viajaba en automóvil y otro durante una celebración religiosa, en una capilla. El tercero lo situó en Roma, después de su viaje a Chile en 2018. Recordó unos ojos amenazantes y seductores, como destellos de fuego, y una voz ronca que anunció: «Ahora conseguí todo lo que quería».

Pero hay un pasaje todavía más perturbador. El 7 de junio de 2018, Francisco escribió sobre lo ocurrido la noche anterior: «Anoche vi la entrada del infierno». Habló de una fuerza de seducción pagana que lo aterrorizó y reconoció que se había asomado a la puerta del infierno. ¿Qué hizo? Buscó un rosario y se encomendó a la Virgen María.

Su visita a Chile, en enero de 2018, estuvo marcada por la crisis de los abusos sexuales y la controversia en torno al obispo Juan Barros. Francisco lo defendió inicialmente y cuestionó la falta de pruebas; después reconoció errores de valoración y pidió perdón. La crisis exhibió las heridas de la institución.

La preocupación de Francisco por el demonio tampoco era nueva. Advirtió que el mal no siempre aparece con cuernos o fuego: también se manifiesta en la soberbia, la corrupción, el abuso de poder y la indiferencia. Recordó haber recibido a personas que afirmaban estar poseídas y haber pedido ayuda a sacerdotes expertos. Solo algunos casos le parecieron auténticas posesiones; aclaró que nunca practicó personalmente un exorcismo.

¿Vio realmente al diablo? Nadie puede demostrarlo ni descartarlo a partir de sus anotaciones. Son vivencias que Francisco interpretó desde su fe; no constituyen una prueba objetiva de la existencia física del demonio o del infierno.

Sin embargo, la pregunta incómoda no es si el papa vio al demonio, sino dónde lo vemos nosotros. ¿En el asesinato de inocentes, la explotación de los débiles, los abusos contra niños, las guerras por ambición o la corrupción que condena a millones a sobrevivir? ¿Cuántas veces llamamos estrategia a la mentira y éxito al enriquecimiento sobre el sufrimiento ajeno?

A veces buscamos al diablo en lo sobrenatural para no reconocerlo en nuestras decisiones. Es más fácil imaginar un monstruo que aceptar que el mal tiene rostro humano, ocupa despachos, viste uniformes y se sienta a nuestra mesa. No necesita aparecer entre llamas: le basta encontrar una conciencia dispuesta a justificar lo injustificable. La verdadera victoria del mal no consiste en asustarnos con una visión, sino en convencernos de que la injusticia es inevitable y que nuestra indiferencia no tiene consecuencias.

Francisco escribió que sintió miedo y respondió con oración. Su reacción revela la vulnerabilidad humana y deja una advertencia: nadie está por encima de la tentación ni libre de la oscuridad. Ni siquiera quien representa a millones de creyentes.

Hemos levantado templos, redactado códigos morales, proclamado derechos y librado guerras en nombre de Dios. Aun así, seguimos asesinando, abusando, engañando y destruyendo vidas. Tal vez el infierno no sea únicamente un lugar temido después de la muerte. Tal vez comienza aquí, cada vez que alguien mira el sufrimiento de otro, puede detenerlo y decide no hacerlo. Y quizá el día del juicio no tiene que esperar a morir para encontrar al demonio frente a nosotros: bastará con mirarnos al espejo.

@marcosduranf