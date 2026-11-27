Cansados de las extorciones y cobros de piso de la delincuencia organizada, organismos empresariales entregaron un oficio a la presidenta de la república en donde piden que se ponga atención a este serio problema que en cierta forma ahoga a empresarios en general, dijo Oscar Mario Medina Martínez.

El consejero de la CONCANACO recordó que fue la semana pasada cuando presidentes de Canacintra, Canacar, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y otro organismo importante firmaron en la ciudad de Tijuana el convenio nacional donde piden combatir la extorsión.

"Hay hay algunos Estados de la República que están imparables, gracias a Dios aquí en Coahuila ya lo vimos con los números este y el informe que dio el gobernador, pues nos salvamos de algunas situaciones, pero otros estados del país están este sufriendo mucho por ese delito" apuntó.

Dijo que con los cobros de piso y con las extorsiones, es doblemente el suplicio que están teniendo, es por ello que se firmó un convenio muy importante que ya este se fue entregado en Palacio Nacional, precisamente para que en esas entidades pues se ponga más atención a la seguridad y combatir la delincuencia que está ahogando precisamente a los negocios y productores en general, señaló.

Por otro lado, hablando de problemas, México atraviesa un momento crítico para su democracia, tras la renuncia de la presidencia del Instituto y ante los graves allanamientos de irregularidades y falta de transparencia en su administración, la confianza ciudadana está en riesgo, dijo Alfonso Martínez Guerra

El conocido político dijo que de cara a los procesos electorales que se avecinan, nuestro país no puede permitirse un árbitro capturado ni sujeto a cuotas partidistas ni subordinado al poder en turno, se corre el riesgo de que se termine la democracia y convertirnos en un país como Cuba o Venezuela.

"Lo que estamos exigiendo es que la Cámara de Diputados deje de retrasar el proceso y garantice una asignación transparente, sin cuotas ni cuates para elegir una presidenta con solvencia ética y técnica, transparencia y rendición de cuentas, que el INE deje de estar encapsulado" exigió.

Por ello la demanda es una investigación a fondo sobre el manejo de los recursos y contratos dentro del instituto, porque las salidas de un funcionario no borra las responsabilidades ni resuelve la crisis institucional, quieren un INE ciudadano sin dueños ni partidos, el órgano electoral debe regresar a su diseño original donde las decisiones son colegialas y respondan únicamente a la ley y a los votantes.

En otro tema, trabajadores que perciban hasta 3 mil 200 pesos, no pagarán impuestos, solo los que reciban arriba de esa cifra se les descontará lo que corresponde, es un aspecto que se debe tomar en cuenta al acercarse la fecha en que se cubre la prestación anual, dijo Roberto Ramírez García.

"Se tiene que aclarar porque después vienen los reclamos de trabajadores cuando en su boleta observan se les descontó impuesto y empiezan los reclamos pero no es una decisión empresarial, eso se maneja de acuerdo a la ley fiscal y de eso nadie se sala" enfatizó el director del Centro de Conciliación Laboral.

Dijo que hay una propuesta de sindicatos de no gravar el aguinaldo pero al menos esta año no se legisló entonces todo seguirá igual, por ello los que perciban más de tres mil 200 pesos tendrán que pagar el impuesto, las empresas solo hacen las retenciones y entregan el impuesto a la federación.

Señaló que otro aspecto a tomar en cuenta es lo relativo al pago, de acuerdo a la ley tienen derecho al equivalente a quince días de salario, pero tiene que haber laborado todo el año de lo contrario es proporcional a los meses trabajados y eso también deben de conocerlo los trabajadores.

Nos leemos mañana..