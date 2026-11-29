De acuerdo a que ex trabajadores, el problema de energía eléctrica en el poblado de Hércules sigue igual, sin resolverse lo que ha ocasionado serios trastornos a las familias que aún siguen en espera de la reactivación de esa fuente de trabajo, la verdad casi imposible que se consiga.

Y aunque responsabilizan al síndico de la quiebra la realidad que todo se encuentra en manos del Gobierno Federal, si hay voluntad humana claro que la cosa puede cambiar, es cuestión de que pongan a trabajar a Comisión Federal de Electricidad para dar el servicio de manera normal.

Lo anterior desde el momento que ya no hay empresa, desapareció, entonces corresponde a la federación reaccionar y entender que esas familias requieren del respaldo oficial, en sus manos se encuentra solución la falta de energía eléctrica cuesta millones de pesos mensuales la operación de generadores.

Tristes por lo que viven, recuerdan que así como se invirtió en el rescate de mineros en la Mina el Pinabete lo mismo se puede hacer en Hércules, aquí no se trata de recuperar muertos más bien de apoyar a humanos, sobre todo personas adultas que siguen sin querer abandonar el terruño.

Y tienen razón cuando dicen que en el mineral empiezan a registrarse temperaturas de dos grados, y sin energía eléctrica entonces son obligados a utilizar los llamados calentadores de leña pero con los riesgos que representa, a eso se suma que tienen que ir a los ejidos a conseguir leña.

Dicen que aunque si hay luz no es lo suficiente, por más promesas que se hacen de encontrar solución la verdad que no se puede, por ello se insiste que la solución se encuentra en manos de la federación, nadie más puede dar respuesta a esas familias por el levado costo.

Cansados de lo que viven, piden que autoridades les informen la realidad, será posible o no reactivar las fuentes de trabajo, si es negativa la respuesta entonces buscarán la forma de salir del poblado, porque no tiene caso seguir en donde no hay la mínima posibilidad de encontrar trabajo.

No hay duda que esa confusión nace de quienes van al pueblo minero y llevan falsas ilusiones, en cierta forma se disputan los despojos de la empresa sin mirar que a final del día los pobladores son los que sufren las consecuencias al esperar algo que en realidad no será realidad.

En otro tema, la situación para los ex trabajadores de AHMSA sigue igual sin respuesta a la petición de recibir 50 mil pesos de anticipo a cuenta de liquidación, y a pesar de las múltiples promesas la realidad es otra, no hay manera de conseguir respuesta, en este caso del Gobierno Federal.

Una buena noticias es que el miércoles el grupo de Julián Torres Avalos, recibirá la enorme alcancía que van a colocar en el paseo Monclova, y por supuesto que buena fecha porque al iniciar diciembre, arranca la millonaria derrama por pago de aguinaldo, ahorro, salario y otras prestaciones.

Entonces no se descarta que con el calor de la navidad, los monclovenses entreguen su donativo, si las cosas salen como se espera entonces para antes de la noche buena se puede abrir, contar y de acuerdo a la cantidad empezar a planear la manera de hacer llegar a los ex trabajadores un apoyo.

Po supuesto que no se puede adelantar nada todo gira de acuerdo a la respuesta de la población, aunque también es cierto, son miles de trabajadores y es cuando se puede presentar el problema, sobre todo si se quiere repartir únicamente entre quienes participan en las reuniones de los miércoles en la plaza principal.

Nos leemos mañana..