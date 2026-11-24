Tal y como manda la ley Estatal Del Estado soberano dr Coahuila de Zaragoza, ayer el Gobernador de esta entidad Manolo Jiménez Salinas cumplió puntual y cabalmente con la entrega de su tercer informe de Gobierno.

El. Mandatario llego puntual a su cita en el Congreso de Coahuila y ante los legisladores dio un mensaje a la coidadania en la que puntualizó el estado que guardan los temas políticos, sociales y económicos de nuestro querido Estado.

Antes de la intervención del Gobernador correspondió a los coordinadores de las bancadss de todos los partidos quienes a traves de sus legisladores coordinadores fijaron su postura.

MENSAJE DEL. GOBERNADOR MANOLO JIMÉNEZ

Al presentar su Tercer Informe de Gobierno en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó que, durante los primeros tres años de su administración, en equipo con los distintos órdenes de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, los municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil, se ha dado gobernabilidad, estabilidad y rumbo a Coahuila.

"¡Gobernabilidad, calidad de vida y resultados contundentes! Asistimos al Congreso de Coahuila para entregar y dar un mensaje sobre nuestro 3er Informe de Gobierno. Vamos a seguir trabajando con todo pa'delante ¡Muchas gracias Coahuila!, destacó el gobernador.

Ante las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura, el Mandatario estatal señaló que estos tres años han sido de trabajo intenso, acuerdos y resultados, en los que se ha privilegiado el diálogo, el respeto institucional y la coordinación para mantener a Coahuila en condiciones de paz, seguridad y desarrollo.

"Hace tres años asumimos el compromiso de llevar a Coahuila al siguiente nivel y hoy podemos decir que le hemos entrado con todo. En estos tres años, juntos, hemos dado gobernabilidad a Coahuila. Hemos mantenido una relación de respeto entre los poderes, trabajando por encima de cualquier diferencia partidista y poniendo siempre por delante el bienestar de nuestra gente", expresó.

En materia de seguridad, informó que se han destinado 12 mil millones de pesos durante la administración; construido 18 cuarteles y cinco arcos de seguridad carreteros; instalado más de mil cámaras y entregado 568 patrullas, unidades tácticas y vehículos blindados.

Destacó que, por primera vez desde que se realiza la medición correspondiente del INEGI, Coahuila se posicionó como el estado más seguro de México y cuenta con tres de las diez ciudades más seguras del país.

"Vamos a la mitad del camino y vamos con todo pa' delante. La mejor manera de corresponder a la confianza de las y los coahuilenses es cumpliendo", concluyó.

HASTA EL CUELLO

Navidad nada pero nada Feliz pudieran tener los ex alcaldes de Monclova y Ciudad Frontera de la ultoma administración, es decir la que recientemente concluyó.

Nos referimos al panista Mario Davila Delgado y al tristemente celebre ex alcalde por Morena Roba arto Piña quiénes simple y sencillamente se fueron por la libre en la aplicación de los recursos y hoy la Auditoría Superior de la Federación los trae agarrados de la cola.

Ambos nefastos personajes fueron señalados por malos y turbios manejos de lls recursos públicos que el Gobierno Federal habia mandado para cirrtas obras, los cuales no fuerln justificados en tiempo y forma.

Obviamente los "angelitos" ex alcaldes tendrán tiempo y forma para responder y de igual forma arreglar sus entuertos, pero en caso de fallar tendrán que ser llevados al fresco bote.

Siendo honestos ambos sujetos son canididateables pars ser huéspedes de la prisión, pues todo mundo vio el Despilfarro descarado con el que se la. Ivierln en sus respectivas gestiones administrativas.