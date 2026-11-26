La reforma laboral y el incremento salarial obligan a empresarios a analizar el entorno para estar en condiciones de hacer frente y evitar que pegue en empleos, por principio la propuesta empresarial es que el aumento al salario del 2027 sea de un diez por ciento dijo Oscar Mario Medina Martínez.

El Consejero de la CONCANACO, explicó que en principio el incremento salarial si puede influir en los empresarios, por ello la propuesta es que no sea arriba del diez por ciento con ese porcentaje se podrá equilibrar la situación porque también van a enfrentar la reducción de dos horas de trabajo.

"Más que todo estamos preocupados porque con lo de la jornada laboral, la disminución, aunque es paulatina y entramos en el primer minuto del 271a disminución de 2 horas, sí va a impactar en muchos negocios, la jornada tendrá forzosamente que proyectar esas horas" enfatizó.

Para poner un ejemplo recordó que para poder cubrir esa diferencia de hora, tendrán que hacer cambios ya que hay muchos negocios que trabajan los 7 días de la semana, por otro lado están en espera de que cómo vienen los salarios mínimos, porque sí va a impactar mucho con esto y hay otras temas que llegan a ahorcar a las micro y pequeñas empresas.

En otro tema hay actores empresariales y sindicales que señalan mientras el Gobierno Federal no haga lo suyo, no se podrá concretizar la venta de AHMSA, tomando en cuenta que la deuda con dependencias federales es enorme, entonces se requieren facilidades al negociar los pagos.

Además recuerdan que para que la empresa pueda reactivarse se requiere energía eléctrica y gas natural, ambos servicios los suministra el Gobierno federal por medio de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, entonces se encuentra en manos del Gobierno generar condiciones para reinstalar los servicios.

Mientras que no se presente la propuesta de renegociación de esos adeudos la verdad es un tanto imposible que pueda celebrarse la venta de la siderúrgica, otro aspecto es que buscan que en la comprase vayan las minas de carbón y mineral y pues eso complica la toma de decisión.

Eso es lo que dicen conocedores de la negociación, son aspectos que se encuentran en la mesa de negociación pero aún no hay cuando menos una señal que exista voluntad del Gobierno para solucionar esos temas por ello se insiste aunque haya voluntad empresarial sin la respuesta del gobierno no se podrá.

Por otro lado, el tema del incremento salarial para el próximo año obliga a sindicatos a analizar el entorno tomando en cuenta que en enero el salario mínimo va a rozar los 400 pesos y eso es para ponerse a pensar, hay categorías que por su especialidad el salario debe ser cuando menos doble.

Y no es fácil que una empresa pueda pagar cerca de mil pesos diarios por decir así a un soldador especial, tornero entre otras especialidades, a eso se suma que los trabajadores misceláneos no pueden percibir menos del salario mínimo y es cuando las negociaciones tendrán que tomar otro camino.

Una salida de sería pagar de acuerdo a la productividad y en ese aspecto la verdad que se cuida mucho ese punto, porque la política salarial del Gobierno la verdad que no maneja nada de ese tema, en cierta forma no les interesa si una empresa produce, vende o no, la obligación es pagar el aumento.

En ese entorno vale la pena destacar que a final del día, todos pagamos ese aumento, porque en ese mismo camino se vendrán incrementos en productos de la canasta básica así se ha visto los últimos ocho años, es una realidad que no se puede negar cuestión de comparar precios de hace ocho años y los actuales.

Nos leemos mañana..