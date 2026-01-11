SE PROLONGARÁ LA QUIEBRA DE AHMSA

La versión del síndico de la quiebra de AHMSA obliga a trabajadores a pensar detenidamente la situación y entender que el remate de los activos va para largo, que no es de un día para otro para que les paguen, además dejó en claro que todo se ajustará a la ley de quiebras.

Es decir la indemnización no será como ellos piden mientras que en el caso de los que ganaron demanda laboral, el tratamiento será igual, al menos es lo que se alcanza a entender con la declaración del encargado de manejar el expediente de la quiebra de la siderúrgica.

Claro que tampoco se puede descartar que para tranquilizar los ánimos el Gobierno Federal disponga de un recurso especial y aumente la cifra, por supuesto que no en el mismo porcentaje que piden, eso será otro rollo porque primero hay que esperar que se publique la convocatoria de remate.

Y después de eso otros meses para conocer la realidad y aunque se molesten lo correcto es hablar con la verdad, decir otra cosa sería tanto como dar falsas expectativas, por esa razón la movilización de obreros, porque les llega información de todo tipo menos la apegada a la realidad.

En otro tema, en febrero será posible conocer el incremento en precios sobre todo en productos de la canasta básica, ya que los productores hacen cuentas sobre el incremento en sus costos tanto por aumento al salario como impuestos y el aumento en fletes para transportar la mercancía.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo que conforme avance enero y llegue febrero, la economía se irá ajustando, sobre todo por el aumento salarios tanto mínimos como profesionales y es cuando habrá condiciones para conocer la realidad.

"En materia de alimentos cuestión de recordar que existen centros comerciales que cuentan con su flotilla para transportar los productos pero ellos también verán reflejados los ajustes en diesel, salario e impuestos entonces por reflejo del mercado tendrán que ajustar los precios" afirmó.

Dijo que la inflación se empezó a mover pero no en la medida que corresponde, apenas se empezará a pagar el incremento salarial, eso moverá otros factores por lo tanto no hay duda que hasta febrero habrá condicione para entonces si medir el comportamiento real en precios principalmente en productos de la canasta básica.

En tema social, los próximos tres días habrá temperaturas muy bajas, la mínima unos seis grados, además se pronostican lluvias ligeras que por consecuencia traerán fríos desde el viernes por la tarde- noche hasta el lunes, y después seguirán en el transcurso de la próxima semana.

Pedro Alvarado Flores, director de Protección Civil y Bomberos dijo que el cambio en la temperatura obedece a la llegada del frente frio número 27 que llega acompañado de lluvia y frio por lo cual exhortó a la población a tomar medidas de precaución personal para evitar problemas de salud.

"Desde el viernes por la tarde-noche se espera el cambio en la temperatura, así seguirá cuando menos hasta el lunes, por parte de Protección Civil se realizan recorridos por diversos sectores de la ciudad, sobre todo en donde viven personas vulnerables que requieren apoyo" dijo.

Para ello se entregan cobertores, hule y lo que requieran para proteger sus viviendas evitar que el aire frio ingrese a los hogares, al mismo tiempo que se tiene listo el alberge y quienes lo necesiten serán trasladados a la central de bomberos por el tiempo de las bajas temperaturas.

Nos leemos mañana..