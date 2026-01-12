LA PRESIDENTA TIENE QUE AYUDAR: EX OBRERO DE AHMSA

La única manera de que los trabajadores de Altos Hornos de México reciban lo que en realidad corresponde por indemnización es con la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que cumpla su compromiso de atender el reclamo y por humanidad se sume a la negociación.

El ex trabajador de la planta Uno de Altos Hornos de México, Fernando Córdoba Campos, recordó que en su caso personal salió antes de la paralización de la siderúrgica incluso firmó convenio de pago el cual no se respetó, el compromiso es que al año recibirían la liquidación.

"Alcanzo más de un millón y medio de pesos por más de 40 años de antigüedad así estaba contemplado en el convenio pero ahora no quieren responder, manejan la versión de que la liquidación será de acuerdo a la ley de quiebra y en realidad es una burla, yo pido que se basen al convenio" pidió.

Señaló que los trabajadores se encuentran en lucha en defensa de sus derechos y apuntó que es necesario que desde la Presidencia de la República volteen a los trabajadores, además recordó que el ex presidente López Obrador, dejó en claro que sería la actual mandataria quien resolvería ese problema.

Por otro lado, es real que alguien sigue moviendo la cuna porque no es casual la serie de argumentos que se presentan, incluso aunque el síndico haya dicho que hasta junio o julio la verdad que el proceso puede alargarse, es cuestión de esperar si no salen más obstáculos durante el proceso.

Hay otros que le apuestan que la participación del Gobierno Federal será en materia fiscal, es decir la aportación será a manera de negociar los pagos al SAT, IMSS, Infonavit y Pemex para que se quede como participación y ser parte de la nueva AHMSA que dicen va a resurgir.

Incluso se empezó a manejar la versión del acero del bienestar es decir como que preparan el camino para que el Gobierno Federal se sume al rescate de la siderúrgica, junto con un grupo privado que negocia en alto nivel las condiciones de empezar la reactivación de la empresa.

Se insiste son comentarios que salen de gente ligada a la negociación tampoco se puede descartar que sea un distractor a efecto de mantener la situación actual de lo que fue la siderúrgica más importante del país y América Latina, por ello lo correcto es espera al 30 de enero.

En otro tema, la única manera de conseguir más inversión es mediante la reactivación de la promoción industrial, porque ya es pasada la versión de que no llegaban empresas por falta de infraestructura, ya se tiene hasta parques industriales incluso disponibilidad para construir de acuerdo a las necesidades de empresarios.

Fue el empresario Enrique Osuna Westrup, quien dijo que la no inversión es porque no existe promoción real, incluso rechazó versiones en el sentido de que por el nivel de vida nadie quiere venir, Monclova tiene todo para llenar las expectativas de ejecutivos empresariales.

Sobre infraestructura dijo que hay naves industriales, tienen planes para invertir ene se tema pero mientras no haya interesados es difícil que se empiece a trabajar en ese aspecto, nadie va a invertir si no existen garantías de inversión, cuando haya entonces si vendrá la inversión y reforzar lo que existe.

"Ya no se puede decir que por falta de infraestructura no llega la inversión, eso es falso, lo que se requiere es más promoción porque aunque digan que existen proyectos de inversión la realidad es que no conocen representantes de esas empresas, y es necesario trabajar en conjunto" apuntó.

Nos leemos mañana..