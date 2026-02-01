NEGOCIARÁN CERO IMPUESTO AL ACERO

De acuerdo a versiones de especialistas, dentro la revisión del Tratado de Libre Comercio, México pondrá en la mesa que Estados Unidos elimine el impuesto al acero y de lograrse será más atractiva la venta para inversionistas interesados en comprar el emporio siderúrgico por la expansión del mercado.

Jesús Marines, es trabajador dijo que versiones de especialistas hacen ver que ese punto estará en la mesa de diálogo al momento que inicien las negociaciones entre México- Estados Unidos y Canadá y de lograrse por supuesto que van a mejorar las condiciones para la venta de la acerera.

Señaló que esa posibilidad en realidad que aumenta la posibilidad de que en la primer convocatoria de remate, se presente la oferta, con ello se daría el primer paso para conseguir la reactivación de la siderúrgica que poco a poco volvería a producir y con ello recuperar empleos.

Dijo que en medio de la incertidumbre de los trabajadores mucho se habla de ese aspecto, negociar la eliminación del impuesto al acero por parte del Gobierno Americano y de esa manera tranquilizar el ambiente entre los ex trabajadores que siguen en espera de información real.

Por otro lado, la situación de los ex trabajadores en México es tranquila y como quiera no deja de llamar la atención, por los comentarios expresados en redes sociales en donde se maneja la versión de que si reciben financiamiento pero la verdad no dicen de quien no para que.

Lo cierto que es de reconocerse ese movimiento, no cualquiera estaría muchos días en plantón fuera de Monclova y sobre todo porque todavía no tienen notificación en el sentido de que serán recibidos por la Presidenta, si hay funcionarios del Gobierno Federal en diálogo con los manifestantes.

Eso permite visualizar que es posible decidan retornar sobre todo después de conocer que se adelantó la fecha del remate y que hay candidatos, pero el tema central será el punto del proceso para cubrir la liquidación es ahí en donde se tiene que poner atención del Gobierno Federal.

Sobre todo por quienes en realidad merecen su pago, por ejemplo quienes tenían convenio de pago a un año pero se vino el cierre y la quiebra y todo se acabó, la verdad un tema que debe tomarse en cuenta porque se insiste aunque tengan laudo a favor todo se manejará igual en cuanto a porcentaje.

En otro tema, se sigue manejando la diplomacia mexicana para conseguir la reapertura de las fronteras con Estados Unidos y reanudar la exportación de ganado, que ha costado millones de pesos a ganaderos, que se han visto obligados a comercializar en el país con una fuerte diferencia en el precio.

Arturo Valdez Pérez, empresario ganadero dijo que en el transcurso de la semana se celebró una reunión binacional entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México en donde el tema principal fue la reapertura de las fronteras y eso da margen a pensar que si hay disposición.

En el caso de Coahuila recordó que la entidad se encuentra libre del gusano barrenador del ganado que fue la causa por la cual el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de cerrar sus puertas a la exportación a pesar de que está comprobado el ganado Coahuilense se encuentra libre.

Recordó que todo se originó por las fronteras del sur del país, como no existe control sanitario no se detectó a tiempo animales afectados, pero eso fue más que suficiente para que el Gobierno Americano cerrara las fronteras eso fue en diciembre del 2024 y es tiempo que no se abren.

Nos leemos mañana..