"Amor ciego"

"El amor ciego es un espejismo irreal que no te permite ver la verdad ante tus ojos".

Hay muchas connotaciones sobre cómo saber cuando una persona ya no te ama, pero cuando la oxitocina es excesiva en tu cerebro, se crea una obsesión enfermiza que evade lo que realmente te está haciendo tu pareja. El problema no es amar sino la manera de hacerlo, hay personas que su poca autoestima los orilla a obsesionarse sentimentalmente por parejas tóxicas, que no los valora siéndoles infiel una y otra vez.

La capacidad de perdonar no radica en separarse y volver infinida de veces, perdonar significa tener dignidad, desearle lo mejor a esa persona y cerrar el ciclo por completo sin segundas partes que en estadísticas, vuelven a ser infieles.

El amor es simple, el que ama valora, los problemas de pareja ya sean de comunicación o sexuales, residen en la falta de madurez y amor propio bajo una inestabilidad emocional que los hace actuar por impulso y no con razón.

El enfermo de celos carece de autocontrol, imaginando pensamientos de desaprobación de imagen y abandono. Mientras que el obsesivo emocional tiene la idea de que su pareja le pertenece, argumentando un amor de fantasía por la incapacidad de estar solo o la critica social de no poder retener a una persona a su lado.

El sentido de pertenencia difunsiona la realidad, aferrándose a lo que simplemente ya no es.

El punto de amar, no es sólo sentir, sino vivir, construir, valorar, y aprender a ver a la pareja como una compañía, no como un objeto de propiedad privada. Una pareja unida pero autónoma, es estable, transparente, y capaz de enfrentar cualquier problema con madurez sin aferrarse, obligar, o manipular emocionalmente.

