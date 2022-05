"Cuando llega la costumbre a tu matrimonio" "En el matrimonio, se invierte, alimenta y se motiva a la pareja, no dejes que la monotonía destruya el amor" El tiempo es un sabio factor qué determina el estado en el cual se encuentra cada pareja, el matrimonio es una etapa de construir, no de acostumbrarse.

El término costumbre, se refiere a una forma de vivir monótona, misma rutina, hábitos, y cosas que sabes que tienes que hacer. Las parejas de hoy han olvidado construir en su relación, reforzar su vida conyugal para fortalecer el amor.

Matrimonio no solo es tener hijos, un hogar, vivir cómodamente. El amor es una inversión que a diario se debe aportar en todos los sentidos, por eso una pareja se conforma de 2 para formar un equipo ayudando, motivándose, respetándose mutuamente.

¿Por qué la costumbre alcanza a las parejas?

1. Por la codependencia tóxica Cuando las parejas son inestables emocionalmente, se pelean constantemente agrediéndose física y verbalmente. La razón se limita y los impulsos dominan los pensamientos al decir cosas ofensivas qué después tienen consecuencias irremediables. La pareja está en un estira y afloja y se la pasan en un círculo vicioso de separaciones continúas.

2. Las actividades diarias consumen el tiempo destinado a la pareja La falta de atención hace que se enfríe la relación, anteponiendo el trabajo y los quehaceres del hogar. El cansancio, el fastidio, el desinterés, predominan más qué el preguntar ¿Cómo te fue hoy? ¿Estás bien? Preguntas tan simples pero significativas, añadiendo expresiones como besos, abrazos, caricias, todas estas manifestaciones derrumban la rutina del diario vivir.

3. Confundir la intimidad sexual con una comunicación abierta Hay parejas que piensan qué el hacer el amor, compensa todas sus necesidades. La intimidad sexual solo es un factor que debe tener la pareja, más no lo es todo. No quieras tapar el sol con un dedo, hasta hacer el amor se vuelve una costumbre de satisfacción más no de plenitud, cuando la comunicación en la pareja es más fuerte qué le costumbre, se refleja, se vive y se demuestra, el placer sexual se vuelve un arte de entrega, comprensión, y no un acto instintivo de placer.

4. Juegan más el papel de padres que el de cónyuges Construir una familia es el anhelo de todo matrimonio, sin embargo cuando se rebasa el papel de padre y se deja a un lado el de pareja, la costumbre los envuelve solo en proveer, educar y formar a los hijos. Pareja qué no tiene la capacidad de darse tiempo para estar a solas, se vuelve parte de lo mismo. Organizar tiempos es indispensable para qué los esposos tengan estabilidad, compartir momentos especiales de esparcimiento, diálogo y diversión hace aumentar más el amor.

Aprende a invertir en tu pareja y si la costumbre ya los separó, es hora de buscar ayuda profesional.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas solo por mensaje al WhatsApp 8662394782.