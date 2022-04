“Mi mamá parece mi hermana y mi abuela mi madre”

No confundas tu deber entregando tus obligaciones maternas a tu mamá, ella es tu apoyo, no es responsable de tus hijos.

Las o ambos abuelos se convierten en nuestros padres cuando nos criamos o pasamos más tiempo con ellos que con nuestros padres.

Sin embargo, existe una primicia fundamental dentro de la educación hacía los hijos, tu deber independientemente de cualquier circunstancia, es ver y formar la vida de los niños, los roles son modificados y en ocasiones distorsionados, por padres desobligados qué se les hace más fácil procrear cómo conejos sin control, para después dejar a los infantes en la guardería de mami.

Es cómico pero es una realidad infalible, el otorgar autoridad y deberes a los abuelos, es una inmadurez tan grande, pero la culpa los tienen los abuelos por no decir ¡No! Tienen 70 y 80 años y todavía batallan con el nieto de 4 años por mal comportamiento.

Se justifica cuando la madre es soltera y tiene que trabajar 7 u 8 horas diarias, pero aun así tú rol de papá o mamá tiene qué estar definido, explicándoles a los hijos qué le abuela solo lo cuidara más no será responsable de su vida o educación.

Hijos entiendan qué sus padres ya cumplieron su misión de sacarlos adelante en la vida, ahora les toca vivir sus años de senectud en paz, sin notificaciones ni obligaciones ajenas.

Abuelos entiendan no frenen la responsabilidad de sus hijos con sus nietos, a veces tanto amor daña más e irresponsabiliza a los padres, ustedes no son eternos, se deben cuidar física y mentalmente, no mal acostumbren a sus descendencias, ahora les toca a sus hijos fungir como progenitores, pues no pueden saber qué pase en el futuro si llegan a morir.

Tu hijo no es otro hermano, es alguien que tienes que formar con amor y responsabilidad.