"Te caché in fraganti".

"A veces la verdad está en tus ojos, pero no la aceptas hasta que sufres un engaño".

Todos tenemos la capacidad de amar, hacemos sacrificios, perdonamos ofensas y en ocasiones hasta maltrato físico.

Sin embargo cuando carecemos de una autoestima alta no queremos ver la realidad inevitable qué está frente a nosotros. El panorama cambia cuando te das cuenta qué tú pareja te engaña, aquella persona qué idealizabas para hacer una vida te destruye emocionalmente. La ceguedad emocional por la constante necesidad de amor, no te permite aceptar lo qué es visible y real, falsas promesas de cambio, el no querer dejar a la pareja por los hijos, el qué dirán de mi si me divorcio, son las excusas más comunes evasivas en esa relación sin futuro. El culpable comete sus fechorías porque sabe cómo controlar la situación para salirse con la suya, más no obstante es más incurrente el que permite qué jueguen con el toda la vida.

La autoestima alta es un antídoto crucial para qué no jueguen con tus sentimientos, pues es aquí donde se valora tu amor propio, la capacidad de enfrentar los problemas y la llave que abre la puerta para dejar de ser un dependiente tóxico.

El poder está en tus manos, más entiende que jamás podrás cambiar a tu pareja sino haces algo por tu vida, el que es infiel y no se trata, no cambia, pero el qué deja de ser dependiente atreviéndose a dar un paso para dignificar su vida, empieza a experimentar que es el amor propio.

Excusas siempre habrá para aquel qué está ciego, pero solo existe un motivo para aquella persona qué quiere resurgir de la dependencia emocional, recuperar la dignidad como hombre o mujer.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.