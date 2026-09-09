16 de Septiembre festivo laboral, no hay cambios en la jornada

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, el 16 de septiembre es asueto laboral, no se permite el sistema cambio por cambio, es decir no es legal que patrones cambien ese día por otro, al menos que entre ellos se pongan de acuerdo como ocurre en diversas ocasiones.

El director del Centro de Conciliación Laboral Roberto Ramírez García, dijo que es costumbre que entre trabajadores acepten cambiar el festivo por otro que se ajuste a sus necesidades, pero ya es decisión de ambas partes y tampoco e puede impedir que se tome ese cambio.

"La ley es clara y establece que el 16 de septiembre por festejo de Independencia, el calendario laboral marca asueto, ese día no se cambió como ocurrió en febrero, marzo y noviembre que se quedó en el tercer lunes de esos meses, el resto sigue igual que siempre" recordó.

Por ello señaló que los trabajadores deben tomar en cuenta el calendario de asueto laboral, y si acaso se les pide presentarse a trabajar y descansar otro día, será decisión de ellos, tampoco se les puede impedir, porque los patrones lo hacen para no afectar las actividades de los negocios o empresas.

En otro tema, aunque los albañiles con trabajadores curtidos en las inclemencias del tiempo, de cualquier forma se aplican acciones para proteger su salud ante las pesadas temperaturas modificaron su jornada de trabajo, y entran más temprano para ganarle al tiempo.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, puso como ejemplo una cuadrilla de albañiles que entran a las ocho de la mañana, decidieron modificar su horario y prefieren entrar a las seis de la mañana para aventajar el trabajo.

De esa manera cuando el calor es insoportable tienen tiempo para descansar, refrescarse e hidratarse, de esa manera evitan trabajar en las horas de más calor, si lo hacen pero en menor escala porque para eso le adelantaron con ello es posible proteger su salud y no sufrir problemas.

"Es cierto los albañiles son personas "curtidas" y saben que se tienen que proteger, sobre todo los que trabajan a la interperie, ellos mismos aplican medidas de protección personal para no sufrir problemas de salud, usan ropa apropiada y hasta de manera constante se hidratan" enfatizó.

En tema de AHMSA, la publicación de la lista de trabajadores acreedores no puede tomarse como que sea un hecho que la empresa se vende el próximo 25 de septiembre hay que esperar que eso ocurra a efecto de evitar confusiones o hacer creer que es un hecho su venta.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que con la publicación se alcanza a observar que el proceso legal avanza de manera ordenada, incluso eso quedó demostrado con la comparecencia del síndico, que aclaró todas las dudas y explicó la situación.

Es importante que los trabajadores tomen en cuenta que la lista es un proceso más dentro de la ley de quiebra, ya que se puede prestar a pensar que van a recibir la liquidación y ha final resulta que no hubo nada, lo correcto es esperar la próxima semana para conocer si hubo empresarios que cubrieron los requisitos.

"De que todo el proceso se lleva de acuerdo a lo establecido en la Ley de Quiebras, de eso no hay la menor duda, pero mientras no se venda, no se puede hablar del siguiente paso que es cubrir la liquidación, ese aspecto es importante se tome en cuenta por todos los ex trabajadores" enfatizó.

Nos leemos mañana..