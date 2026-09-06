Sin información sobre postores

Pese a que ayer sábado venció el plazo para que interesados en comprar AHMSA presentaran sus propuestas de manera oficial no hubo información en ese sentido, lo que impide a ex trabajadores si es real que el 25 de este mes en realidad la empresa pasa a otras manos.

Lo cierto que de no entregarse propuestas entonces será mínimo hasta diciembre cuando se entregue de manera directa al grupo que tenga más solvencia financieras porque en realidad que es una papa caliente, simplemente por el pago de salarios y prestaciones a todos los ex trabajadores.

Y aunque habrá quienes se molesten pero la realidad es esa, al menos es lo que aseguran y afirman conocedores del caso, gente muy cercana a la negociación y se insiste no se puede descartar que ante ese escenario el Gobierno Federal tome la decisión de nacionalizar lo que queda de la empresa.

Es una posibilidad que dadas las condiciones no se puede descartar, se necesita mucho dinero para cubrir adeudos de todo tipo y otra cantidad similar para echarla a volar, algo que en realidad con una asociación del Gobierno Federal y empresarios será posible levantar el vuelo de AHMSA, así la dejamos.

Por otro lado, en tema empresarial, la posible apertura de la tienda comercial Costco, refleja que poco a poco la economía regional se estabiliza porque ese tipo de negocios no llega si antes no realiza un estudio de mercado que incluye capacidad económica y fuerte movilización de consumidores, dijo Humberto Prado Montemayor.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción señaló que se escucha que esa tienda ya decidió su instalación e incluso que estaría en el edificio de un centro comercial ubicado al sur de la ciudad por el Boulevard Pape, es decir no va a necesitar construir un edificio.

"Hay que ser honestos, una firma comercial como Costco, no llega a cualquier parte, toman en cuenta muchos factores, entonces eso habla de que tienen buenas proyecciones económicas para la región, es cuestión de esperar a conocer la información oficial del corporativo" enfatizó.

Señaló que a esa inversión en el sector comercial se suma la inversión en el sector industrial, con la llegada de empresas extranjeras que se instalaron al norte de la ciudad, otros en el cordón industrial Monclova y que vendrán a formar parte de la actividad empresarial.

De lado social, el niño de doce años que murió en Saltillo que residía en Ramos Arizpe por Rickettsia fue sepultado aquí en Monclova donde al igual que sus padres era originario, por motivos laborales migraron a aquella región en donde lamentable murió por la picadura de un garrapata, confirmó el director de la cuarta Jurisdicción del Sector Salud.

Faustino Aguilar Arocha, dijo que aunque el caso corresponde a otra jurisdicción tiene que darse a conocer para que padres tomen precaución y evitar que mascotas domesticas o que se encuentren en el exterior de los domicilios convivan con niños porque es el riesgo que se corre.

"El cuerpo del menor fue trasladado a Monclova en donde recibió cristiana sepultura pero eso debe servir para poner más atención, las mascotas o perros domiciliarios tienen que estar protegidos, además evitar al máximo mantenerlos dentro de las viviendas por el riesgo que representa" apuntó.

Dijo que la picadura de una garrapata si tiene remedio médico para ello es conveniente que ante los primeros síntomas trasladar al afecto a que reciba atención médica, de lo contrario puede ocurrir la tragedia como es el caso del niño de doce años que murió en la capital del Estado aunque residía en Ramos Arizpe.

Nos leemos mañana..