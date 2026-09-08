Buen mensaje envió el síndico de la quiebra

La comparecencia ante la juez federal, el síndico de la quiebra de AHMSA Víctor Manuel Aguilera Gómez, dejó buen mensaje, al aclarar el proceso que empleó para calcular la masa concursal de los acreedores privilegiados, con esto se eliminar el candado que impedía avanzar en el proceso de la venta de la empresa.

Ismael Leija Escalante, dirigente sindical dijo que la reunión fue suficiente para aclarar dudas de los acreedores como Banca Afirme y Cargil, que exigían información sobre la forma como se manejó el expediente y de esa manera despejar el camino que conduce a la venta.

"Fue una reunión muy buena, porque el mensaje fue claro, demostró que todo se ajusta a lo que marca la ley, incluso los abogados de los acreedores privilegiados se fueron tranquilos, eso habla de que ya no hay nada que detenga la subasta, que va a celebrarse el próximo 25 de septiembre" recordó.

Incluso informó que en la reunión estuvieron presentes abogados de otras organizaciones sindicales y representantes de organizaciones Sindicales de Monclova quienes escucharon la comparecencia del sindico y todos coinciden que es tiempo de cerrar filas y permanecer unidos.

Por otro lado, Coahuila cuenta con un modelo educativo de calidad, además de manera constante evoluciona, una prueba es incluir dentro de la curricula la clase de inglés, dijo el coordinador de Servicios Educativos en la Región Abraham Segundo González y aclaró que de manera oficial aún no se conoce la presencia de maestros cubanos.

El funcionario educativo, fue claro al señalar que hay mucha diferencia entre médicos y maestros, los doctores cubanos se encuentran preparados pero en el tema educativo existe una brecha muy grande, el modelo de aquel país es socialista mientras que el Mexicano lleva otro tipo de aprendizaje.

"No se puede comparar la labor de los médicos con maestros, la pedagogía y la técnica que se aplica en alumnos es muy diferente, pero claro que si el Gobierno Federal toma la decisión de contratar se tendrá que respetar aunque al menos en Coahuila no se requiere modelo extranjero" indicó.

Segundo González, enfatizó, que ha escuchado la posible llegada de maestros cubanos al país, pero insistió que en Coahuila no se requieren, los maestros mexicanos se encuentran preparados para cumplir con su misión de educar a los niños y jóvenes por ello reiteró que no se requieren.

En otro tema, con el gas Shale México estaría en condiciones de dejar la dependencia con Estados Unidos, en el caso de Coahuila, es el Estado con las mayores reservas e impulsaría la actividad económica al mismo tiempo generar miles de empleos que se requieren, dijo Rogelio Montemayor Seguy.

El presidente del Clúster Energético señaló que prácticamente la inversión en ese sector se encuentra en manos del Gobierno Federal, que en cierta forma es rector de este sector y es quien puede agilizar su autorización ya que si existen empresarios dispuestos a invertir en este tema.

Montemayor Seguy, regresó a la región a sustentar una plática con un grupo de empresarios de la construcción interesados en ese programa y dijo que aunque grupos ecologistas se niegan a que eso funcione la verdad que la alta tecnología reduce riesgos y hay que ver las ventajas que representa.

"Hay estudios en donde se comprueba que México tiene más gas que petróleo, son tres entidades con reservas probadas, pero en el caso de Coahuila, es potencia, es un aspecto que se debe tomar en cuenta las ventajas que eso representa para que México ya no tenga que importar" apuntó.

Nos leemos mañana..