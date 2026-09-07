Si hay interés de la presidenta por el tema AHMSA

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, no recibió a ex trabajadores de AHMSA ni tocó el tema durante la lectura del segundo año de gobierno, si hay interés porque se resuelva este asunto, personal de la Procuraduría Federal del Trabajo y la Procuraduría Fiscal de la Federación están involucrados.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que otra prueba de que el Gobierno Federal se encuentra al día, es que hoy celebró reunión con funcionarios de la Secretaría de Trabajo con quien analizará el caso de la venta además de conocer la comparecencia del síndico.

"Si escuché que la presidenta no tocó el tema AHMSA incluso tampoco atendió a ex obreros pero quizá fue porque el evento fue la lectura de su informe, u una omisión de su equipo de trabajo pero de que está dentro del proceso de eso no hay la menor duda y me consta" señaló.

Leija indicó que también buscará información sobre si hay interesados en comprar AHMSA, es decir si cubrieron los requisitos al recordar que fue el sábado cuando venció el plazo establecido en la convocatoria de la subasta y es bueno que los trabajadores conozcan la realidad.

Por otro lado, la juez federal o el síndico de la quiebra de AHMSA deben informar si hubo empresarios que cubrieron el requisito, si depositaron o si no hay nadie entonces que aclaren las cosas porque es la manera de terminar con la tensión social que rodea a los ex trabajadores.

El empresario Eugenio Williamson Iribarren, calificó de importante mantener informados a los ex trabajadores que siguen en espera de celebrar la subasta porque eso es el siguiente paso para recibir su liquidación y sobre todo que se den los primeros pasos para reactivar la empresa.

"Sería una lástima que de nueva cuenta se cancele la subasta, porque eso pega tanto en el ánimo de los ex trabajadores como en la posibilidad de reactivar la empresa, son dos aspectos que autoridades deben de tomar en cuenta, informar puede tranquilizar los ánimos; indicó.

Recordó que el sábado venció el plazo para que interesados en participar en la subasta entregaran el depósito pero sobre todo que eso traería cierta tranquilidad entre los ex trabajadores, sobre todo porque el precio de la siderúrgica no seguiría devaluándose como ocurre cada subasta.

En otro tema, los ex trabajadores que el sábado partieron a Saltillo a buscar la manera de acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum, no lograron su cometido, pero se sienten tranquilos al considerar que cuando menos llamaron la atención y lograron hacerse escuchar de una u otra manera.

Julián Torres Avalos, dirigente del Grupo en Defensa de los Trabajadores de AHMSA dijo que lo interesante es que volvió a demostrarse el coraje que tienen por el estado que guarda la venta, y señaló que en el transcurso de la semana el sindico o la juez tienen que informar a los ex trabajadores.

Lo anterior al recordar que no tienen información en ese sentido y es bueno que se aclaren las cosas porque es la manera de empezar a conocer que sigue, ya que de acuerdo a las bases de la convocatoria el sábado cerró el plazo entonces ya deben de tener información en ese sentido.

"Nosotros seguimos en la lucha, tenemos que esperar a conocer si hubo propuestas, de lo contrario que nos digan que sigue, con ello estar al día porque todos esperamos que el 25 de septiembre en la subasta se presenten propuestas o bien que es lo que sigue en este tema fundamental para la tranquilidad social" enfatizó.

Nos leemos mañana..