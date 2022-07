Acertada posición del dirigente empresarial Eugenio Williamson Iribarren cuando dice que es urgente que autoridades respondan y generen condiciones para atraer nuevas empresas, así como se hace con Saltillo y la Laguna, en donde cada semana se anuncia la instalación de nuevas empresas, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.

Dijo que existen formas para convencer a empresarios de llegar a la región, mediante diversos estímulos incluso con terrenos y su urbanización, de acuerdo a antecedentes esas figuras se aplican en aquellas regiones de la entidad por ello la fuerte inversión, mientras que la centro nada

Además citó que se cuenta con infraestructura y mano de obra especializada en todos los oficios que requiere el sector industrial por si fuera poco la CMIC tiene disponibilidad para capacitar y preparar a trabajadores que requieran las nuevas empresas que decidan instalarse, enfatizó.

"Si autoridades deciden apoyar a la región, los empresarios no tendrán problema para conseguir mano de obra capacitada y preparada, también contamos con suficiente infraestructura, dicho de otra forma no hay excusas para no conseguir inversión para la región" apuntó.

Del lado sindical, Aunque aún o hay fecha oficial, es posible que el jueves 28 Altos Hornos de México entregue el medio ahorro a trabajadores que lo solicitaron y es tiempo de analizar la distribución del recurso, al recordar que primero es cubrirlos gastos escolares de los hijos, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que la última semana de junio la empresa abrió el registro para que obreros con interés en retirar el medio ahorro se anotaran y d acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo la fecha es la segunda quincena de julio.

"Prácticamente se llegó la fecha, por eso es correcto informar a los compañeros para que estén listos, también recordar que al momento de acudir de compras, apliquen todas las medidas sanitarias, los contagios por Covid-19 van a la alza lo que obliga a tomar medidas de precaución" indicó

Lo anterior al recordar que siguen los festejos en San Buenaventura y sigue la Feria de Monclova, en donde por la fuerte presencia de personas es imposible mantener control sanitario, incluso no se aplica la sana distancia ni el uso de cubre bocas, esa puede ser la causa del aumento de contagios.

Y por otra parte de no darse acuerdo de última hora, a las doce del mediodía de hoy jueves, se colocan las banderas rojinegras en todos edificios y centros de servicio de Teléfonos de México, el movimiento será a nivel nacional luego de que no se logró acuerdo entre ambas partes, dijo Luis Hernández de León.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores recordó que en repetidas ocasiones se prorrogó el estallido de huelga ante la intervención de la Secretaría de Trabajo que intentó conciliar a las partes, sin éxito, la empresa mantiene su postura de mutilar el régimen de Jubilaciones y Pensiones.

"Eso impide que se contrate personal, la empresa pretende que los nuevos trabajadores tengan otro sistema pensionario, pero la dirigencia sindical no va de acuerdo, es tanto como aceptar se mutile una de las prestaciones más fuertes que identifican a la organización sindical" Señaló.

Por esa razón, el conflicto sigue y el jueves a las doce del mediodía es la fecha para estallar la huelga de manera simultánea en todo el país, si la empresa no cede nosotros no tenemos porque doblar las manos, la lucha es de todos los sindicalistas que van de acuerdo en estallar el movimiento, destacó.

