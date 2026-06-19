AHMSA se sigue devaluando

Mientras que el síndico y la jueza federal siguen alargando la subasta de AHMSA, cada día que pasa la empresa se devalúa y ha final los perjudicados somos los trabajadores que ya esperaron año y medio desde el anuncio de la venta y todo sigue igual, es frustrante la situación, dijo Julián Torres Avalos.

El dirigente de la Asociación por defensa de los derechos de trabajadores reiteró su llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que intervenga de inmediato ante este serio problema social que se viene arrastrando y aumentando el descontento entre los trabajadores y sus familias.

"Todos vamos involucrados, desde el comerciante hasta los trabajadores porque no hay capacidad de compra, ya no se puede tolerar que se siga alargando el tema, para ellos s cómodo decir que todo se maneja conforme a la ley pero eso no convence a los trabajadores" subrayó.

Torres Avalos, fue claro al señalar que aunque sea en partes pero que empiece el remate, por ser la única manera de recuperar las indemnizaciones a la que tienen derecho, mantener el estado de la quiebra en las condiciones actuales, es desesperante para quienes esperan su liquidación, puntualizó.

Por otro lado, es necesario que trabajadores en general reciban información sobre el tema utilidades toda vez que aunque ya transcurrió el plazo legal aún hay quienes piensan que tienen derecho a recibir la prestación y es donde se presentan los problemas porque no tienen información del proceso.

Incluso hay obreros que acuden al Centro de Conciliación Laboral y dicen que no recibieron utilidades no les interesa conocer si la empresa generó esa prestación de manera errónea creen que aunque no se haya generado tienen derecho y es cuando se presenta el problema.

Otro aspecto es la información que circula en redes sociales en donde alientan a la movilización les dicen que tienen derecho incluso hasta de mala manera dicen que son 90 días de salario, pero ocultan que eso es el tope, que si la empresa no generó entonces no hay nada que repartir.

No hay duda que cada año ocurre lo mismo, ilusionan a trabajadores pero les ocultan la realidad, por ello es necesario que cada empresa informe a su personal sobre el mecanismo y dejen de creer mentiras que les llega, eso la verdad, no es favorable al contrario provoca problemas.

En otro tema, la lluvia del pasado lunes, volvió a demostrar que es urgente recuperar el proyecto de construir drenaje pluvial en el boulevard Pape, calles y negocios inundados, prácticamente todo el norte de la ciudad quedó incomunicado por varias horas, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.

Humberto Prado Montemayor, recordó que hace unos diez años se publicó información sobre el proyecto del drenaje pluvial, incluso ya se contaba con detalles técnicos y hasta el valor de la obra, sin embargo de repente se dejó de hablar del tema a pesar de la importancia.

"El lunes fue caótico para todo el norte, todo el pape inundado, el agua entró a diversos comercios, la actividad se detuvo por completo al no estar en condiciones de circular, eso debe servir como prueba para buscar los recursos e iniciar la introducción del drenaje pluvial" expresó.

Dijo que para lograr esa inversión se requiere la intervención de los tres niveles de gobierno en razón de que es una obra millonaria, y con la colaboración de autoridades se dan condiciones para conseguir el rescate del proyecto e iniciar con su reactivación cuanto antes, indicó.

Nos leemos mañana..