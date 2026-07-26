Ahora son las bases de la subasta

De acuerdo a información oficial, la subasta de Altos Hornos de México va para largo, la juez otorgo otros diez días hábiles al síndico para hacer ajustes en las bases de la subasta y eso en realidad que representa estirar más tiempo el proceso tomando en cuenta el periodo vacacional.

Por supuesto que esa medida volverá a levantar el ánimo entre los ex trabajadores que de manera errónea piensan que con solo publicar la convocatoria es pan comido, pero es un error la verdad que en este camino volverán a surgir una serie de contradicciones que van alargar el proceso.

También falta ver los montos estimados a pagar por indemnización y es cuando van a negarse pero hay que recordar que para ello existe un proceso legal cuestión de recordar lo de Mexicana de Aviación, solo diez trabajadores no aceptaron el monto pero no paso absolutamente nada.

Es lo mismo que puede llegar a ocurrir en AHMSA si no aceptan no pasa nada, es un punto que en realidad se tiene que analizar como corresponde tomando en cuenta que un proceso legal eso es, y es el tiempo para pensar problemas legales que pudieran presentarse, claro si a caso la empresa en realidad se vende.

Porque una cosa es que digan que si hay interesados y otra la realidad, hay una serie de obstáculos que se mezclan en ese caso, siempre se ha dicho que va para largo y aunque esa versión molesta y aterroriza a trabajadores es la realidad definitivamente no se puede pensar otra cosa.

Es lamentable que los trabajadores solo quieran escuchar lo que ellos quieren, pero con el paso de los meses por supuesto que esas versiones la verdad que si afectan, se han hecho un mundo de ilusiones, incluso las ex esposas que tienen pensión empezaron su lucha y piden retroactivo.

La verdad que todo eso ocurre por los comentarios que han circulado los últimos años, pero bueno cuando se les dice la verdad o más o menos como se encuentra el proceso por supuesto que empiezan las quejas y reclamos, pero moralmente el compromiso es decir la realidad de cosas.

Por eso se insiste lo correcto es optar por dejar pasar las cosas, mientras no se presente una propuesta de pago y un grupo empresarial diga le metemos lana, no se pueden hacer castillos en el aire, ojalá y se entienda la realidad de la cosas, la opción es buscar otro trabajo no hay de otra.

En otro tema, la contratación de trabajadores en Yura seguirá la próxima semana y aunque es real que cientos de buscadores de empleo acuden a entrevista hay quienes ni ingresan al proceso sobre todo cuando hacen números y se da cuenta que el salario es el mínimo profesional.

Lo que hace un poco atractivo son las prestaciones transporte, vale de despensa, la verdad si hay un pequeño ahorro de salario, pero ni así se convencen lo que hace ver que a pesar de la necesidad de trabajo hay quienes prefieren hacerse a un lado no les convencer la oferta salarial.

Y es que mientras no haya más inversión la realidad que así va a seguir el ambiente salarial, lo peor que todo se complica en razón de la no negociación del Tratado Comercial y aunque digan que siguen la realidad que se antoja difícil que el Gobierno de Estados Unidos cambie su política.

No hay que ser aves de mal agüero pero la verdad es dura y clara, el Gobierno de Estados Unidos le da largas al asunto y en esas condiciones es difícil por no decir imposible que haya cambio en la política, los conocedores del caso dicen que son presiones por la no entrega de políticos de MORENA.

Nos leemos mañana..