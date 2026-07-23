En fase de prueba los 3 elevadores del IMSS

De acuerdo a la información, actualmente los 3 elevadores que se instalaron en la clínica siete del IMSS se encuentran en fase de pruebas para estar en condiciones de conocer si no hay fallas en sus operaciones, al concluir este periodo entrarán en servicio, dijo el consejero estatal.

Humberto Prado Villanueva, recordó que en su momento la empresa que se encargó de la fabricación e instalación ofreció que antes de concluir julio estarían listos y se cumple con los tiempos establecidos de forma que es cuestión de días para que ya estén operando de manera normal.

"La fase de prueba es importante por ser el mecanismo que permita identificar si hay fallas, hacer las correcciones necesarias y evitar fallas, eso deben conocerlo tanto pacientes, familiares y trabajadores de la institución, son tres dos en el bloque B y uno en la torre A, en ambos casos ya se están haciendo las pruebas" indicó.

Señaló que el cambio de elevadores es favorable porque son de tecnología de punta lo más nuevo del mercado sustituyendo a los antiguos que tenían más de medio siglo en servicio y eso provocaba fallas, interrupciones que provocaba molestias incluso obligaba al uso de escaleras, recordó.

Por otro lado, corresponde a la Secretaría del Trabajo investigar el accidente laboral donde un trabajador originario del Estado de Veracruz perdió la vida, al caer cerca de 45 metros mientras desmantelaban un horno de cal, en la empresa Rebasa, el obrero laboraba para la empresa Inter Metal.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que de acuerdo a la ley, corresponde al IMSS hacerse cargo de los derechos de ese trabajador y atender a los deudos, mientras que la Secretaría de Trabajo hacer las investigaciones correspondientes para conocer las causas del accidente.

Señaló que mientras no concluya la investigación no se puede adelantar información, para ello inspectores de la dependencia tienen que practicar el estudio y ya con los resultados entregar la información tanto a la empresa como al IMSS para las acciones legales correspondientes.

"Todo accidente es lamentable, por esa razón la investigación para que se ordene a la empresa tomar las medidas de seguridad necesarias y evitar que vuelva a ocurrir, mientras el cuerpo de la víctima debe ser entregado a sus familiares para su sepultura de acuerdo al proceso legal" estableció.

En tema social, al seguir el periodo vacacional de verano, es necesario que los conductores que tienen contemplado salir de la ciudad tomen en cuenta el tramo de Hidalgo y Mina en Nuevo León, en donde los agentes de tránsito aplican fuertes multas por violaciones al reglamento municipal.

Arturo Cabrera Barrón, agente de seguros, dijo que esos tramos por ser municipales, tienen límite de velocidad, entonces sin por un descuido los conductores circulan a una velocidad más alta es cuando les aplican la infracción que oscila entre los tres mil a cinco mil pesos, recordó.

También les piden el seguro contra daños a terceros, que los polarizados no sean arriba de lo permitido, si circulan de noche entonces también deben de cuidar las luces tanto delanteras como traseras, son aspectos que descuido cuesta la infracción en esos municipios antes de llegar a Monterrey.

Dijo que en los últimos meses crecen las protestas de conductores que son obligados a pagar una fuerte infracción de lo contrario no se les permite que sigan su camino por esa razón al entrar a esos municipio se tiene que reducir la velocidad y cumplir con el reglamento de tránsito.

Nos leemos mañana..