Seguirá el desempleo no habrá cambios al t-mec

Mientras no haya cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, será difícil que cambie el panorama entre empresarios del sector de la exportación, y eso se puede reflejar en despidos, paros técnicos y cierres de empresas que no podrán sortear esa política del Presidente Donald Trump.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que habrá más ronda de negociaciones pero como se encuentra el panorama se ve difícil que en realidad haya cambio en la postura de los negociadores americanos que seguirán manejando la revisión anual.

Y en ese entorno es imposible que los empresarios se encuentren en condiciones de programar actividades, no se puede hacer proyectos porque se desconoce que pasará al año siguiente, lo que se requiere es que los negociadores del gobierno mexicano consigan cambio en la actitud.

Recordó que en el último año se tuvo una serie de acciones empresariales desde paros técnicos hasta recortes de personal, incluso huno empresas que tomaron la decisión de cerrar, sobre todo las de auto partes que operan en diversas entidades de la república y dejaron sin empleo a cientos de trabajadores.

En otro tema, el embargo a una empresa de Castaños, refleja que es la inercia por el cierre de Altos Hornos de México, los empresarios que se financiaban con Credinor y otras financieras ya no estuvieron en condiciones de hacer frente a sus compromisos y perdieron parte de sus bienes.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región, dijo que no es caso exclusivo de esa empresa, el año pasado se reunieron con 52 socios de la CANACO quienes presentaban problemas para cubrir el pago de financiamiento y tuvieron que vender parte de sus bienes.

"El 80 por ciento de esos empresarios estaban ligados a la proveeduría de Altos Hornos de México por lo tanto ante el cierre no lograron recuperar su dinero, por lo tanto tampoco pudieron pagar los adeudos a Credinor y Financieras, enfrentaban un serio problema de liquidez" indicó.

Señaló que en esa reunión, los empresarios deudores fueron asesorados por abogados y ha final tuvieron que vender parte de sus bienes, maquinaria, equipo y hasta propiedades para evitar embargos, mientras no se arregle el caso de AHMSA seguirán esos procesos contra deudores" sentenció.

Por otro lado, en el caso de la quiebra de AHMSA sigue el silencio, pese a que el síndico entregó toda la información, la juez federal no ha ordenado la publicación de la segunda convocatoria cuando menos para tranquilizar el ambiente entre los trabajadores que esperan la venta.

Y es bueno recordar que al publicarse la segunda convocatoria no será la varita mágica, es decir no se puede pensar que se venda, la realidad que es un asunto mucho muy complicado simplemente se desconoce si habrá postores, es decir empresarios interesados en participar en la venta.

Mucho se ha manejado la versión de que será hasta la última convocatoria cuando se presenten propuestas, incluso líderes empresariales señalan que será hasta diciembre, otros que va a tardar hasta seis años y ponen como ejemplo el caso de Mexicana de Aviación, diez años.

Por supuesto que es bueno hablar con la verdad a los ex trabajadores sobre todo porque hay quienes piensan que ya se vendió y hacen cuentas, hay que entender que no es fácil se requieren millones de dólares tanto para la compra, echarla a volar y pagar las deudas al Gobierno Federal, así de simple.

Nos leemos mañana..