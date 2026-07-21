Mueren dos ex obreros de AHMSA

En el transcurso de cinco días, dos ex trabajadores de Altos Hornos de México pasaron a la estadística de defunción, murieron mientras esperaban que la empresa se vendiera y estar en condiciones de recibir su liquidación, entre los ex trabajadores predomina el enojo y la desesperación.

Fue el viernes pasado cuando se conoció la muerte de Alberto Falcón García y hoy por la mañana se informó la muerte de Raúl Sánchez, ambos conocidos e identificados entre los ex trabajadores como personas tranquilas que en sus tiempos como obreros siempre mostraron buen trato.

Ante estas dos muertes la cifra de obreros fallecidos aumentó a 84 desde que la empresa se paralizó, y el temor entre los ex trabajadores involucrados es que siga aumentado la cifra luego de que un buen número presenta serios problemas emocionales de no tratarse convertirse en clínicos.

Por diversos medios, sus ex compañeros condenan la actitud de quienes tienen en sus manos manejar la quiebra de AHMSA al considerar que de manera pree liberada dan largar y es tiempo que no publican la segunda convocatoria lo que ha levantado una serie de malestar.

En otro tema, Leija amaneció en la ciudad de México fue a reunirse con funcionarios de la Secretaría de Trabajo para exigir que ya no detengan más tiempo la publicación de la segunda convocatoria de remate de Altos Hornos de México ante la desesperación que presentan todos.

Dijo que su postura es que ya no haya más trabas, que si empresarios que reclaman bienes ponen más trabas que todo lo hagan a un lado ya no es posible dilatar el proceso porque ellos reclaman bienes, en todo momento se tiene que privilegiar el derecho de los trabajadores.

Y es que mientras, empresarios sigan metiendo "piedritas" al proceso la verdad que el asunto nunca se podrá arreglar, ante la desesperación de los trabajadores que exigen resolver el tema, sobre todo al recordar que el compromiso presidencial de que habrá justicia social para los ex trabajadores.

"No es posible mantener el estado el proceso en cierta forma detenido, ya no es tolerable que eso ocurra, tanto la juez federal como el sindico tienen el compromiso de responder y cuanto antes mejor, ya son muchos años con simples palabra y promesas necesitamos y demandamos hechos" apuntó.

Sobre el tema de la postura de obreros de no permitir el retiro del monta cargas, hubo división de opiniones aunque la mayoría dice que el problema apenas empieza y el siguiente proceso será más fuerte, la juez puede ordenar el uso de la fuerza pública para que se cumpla su sentencia.

Entonces bajo ese escenario no se puede descartar que si obreros se oponen sean detenidos al momento, es cuando se debe pensar las consecuencias legales que pueden presentarse porque desacatar la orden de un juez tiene su castigo, es un aspecto que en realidad se debe tomar en cuenta.

No hay duda que los trabajadores que se encuentran apostados en la puerta tres tienen su derecho a protestar, pero en este caso la empresa también tiene sus derechos entonces por esa razón se maneja dentro de lo legal, además resulta extraño que la salida del montacargas sea por la puerta tres

Lo anterior al recordad que son varias las puertas de acceso incluso el llamado punto cero no hay nadie vigilando, así que eso se debe analizar tranquilo, pero se insiste se volver a negarse podrían surgir problemas legales así que la recomendación es guardar calma y actuar con prudencia en ese caso.

Nos leemos mañana..