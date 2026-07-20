No sacaron el montacargas, ganan obreros el primer round

Pese a que en la puerta tres llegaron representantes de la empresa Bravo Montacargas acompañado de un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito, no fue posible retirar el monta cargas con un costo cercano a los 20 millones de dólares que la empresa reclama como dueño.

Fue alrededor del mediodía cuando se llevó a cabo la diligencia ordenado por la juez federal pero los trabajadores se mantuvieron en su postura de no permitir el acceso por lo cual se levantó el acta para informar a la juez que hubo oposición y se espera la reacción oficial judicial.

Por parte de la empresa Bravo Montacargas acudió el representante Víctor Segovia, quien de manera formal notificó sobe el motivo de su presencia acompañado del actuario del juzgado, pero los trabajadores se sostuvieron en su postura y finalmente se retiraron sin lograr la salida.

En este sentido Ervey Valenzuela, representante de los ex trabajadores reiteró que no van a permitir que continúe el saqueo, en todo caso los que reclaman bienes deben de esperar a que la empresa se venda para entonces hacer ese proceso, es el acuerdo tomado entre todos y se tiene que respetar.

Lo más seguro es que la segunda diligencia, regresen pero ahora será acompañado de elementos de fuerzas públicas, es decir podría ser la guardia nacional tomando en cuenta que el caso lo trae un juez federal, y es cuando las cosas se pueden complicar y afectar a los paristas.

Sobre todo al conocer nombres de quienes se oponen, entonces se aplicaría la ley, es un aspecto que en realidad no se puede descartar, los que conocen de derecho saben que eso no se queda así un simple NO, la orden de la juez federal se debe respetar de lo contrario habrá consecuencias legales.

Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia ley, además dentro del expediente la juez ordenó que por principio acudieran sin la fuerza pública de manera pacífica ya con el acta levantada entonces se dará otro orden y por supuesto que eso será conforme a derecho corresponde.

Pero también es cierto Ervey Valenzuela, ya dijo que si llegan policías entonces se van a retirar para que no haya enfrenamiento ni problemas legales, entonces los conocedores del derecho dicen que no tiene caso llegar a ese extremo, pero bueno a final las cosas se acomodan, de eso no hay duda.

En otro tema la empresa Yura Arneses arrancó su proceso de selección de interesados en trabajar, el primer paquete es por 300, la próxima semana serán llamados los que fueron seleccionados y en la primera semana de agosto empezar proceso de capacitación e integración con la empresa.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que la contratación de trabajadores es una luz al final del camino y recordó que en mayo adelantó que el segundo semestre del año sería bueno en contratación de personal y que el escenario empezaría cambiar.

"Claro que es bueno contratar trabajadores, hay que tomar en cuenta que las empresas ya instaladas no tienen manera de abrir su bolsa de trabajo, porque operan con lo que necesitan para sus actividades productivas por esa razón se requiere que haya nueva inversión como empieza a observarse" enfatizó.

Indicó que por eso la importancia de mantener buen ambiente laboral para que los empresarios puedan tener confianza en la región, que vean que su inversión está garantizada y que también se cuenta con suficiente mano de obra para cumplir con los compromiso.

Nos leemos mañana..