A partir del 23 de diciembre y hasta los primeros cuatro días de enero, trabajadores amparados en el Contrato Colectivo de Trabajo con la federación Frontera de la CTM recibirán vacaciones adelantadas con ello evitar ausentismo laboral por las fiestas de navidad y año nuevo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la central obrera dijo que de acuerdo al calendario, las empresas programan los paros para dar mantenimiento al equipo, por ello solo un reducido número de trabajadores se presenta a laborar, descansando solo el 25 de diciembre y primero de enero.

Indicó que la decisión empresarial de adelantar vacaciones es normal, tomando en cuenta que las metas de producción de este año se cumplieron entonces aprovechan para que la mayor parte del personal descanse con ello reducir al máximo las posibilidades de que aumente el ausentismo.

Lo anterior al recordar que por las fiestas de noche buena, navidad y fin de año la costumbre es convivir en familia entonces es cuando surge la posibilidad de que el trabajador prefiera ausentarse y afectar sus ingresos por ello es preferible dar vacaciones de fin de año, apuntó.

Por otro lado, pese a que directivos empresariales han externado que tendrán problemas para cubrir el pago de aguinaldo, en el caso de empresas de la industria transformadora, se encuentran listas para cubrir la prestación anual, será en los primeros cinco días de diciembre, dijo Jorge Carlos Mata López.

El dirigente de la Federación Monclova de la CTM, descartó que no las empresas dejen de cumplir con su obligación, con tiempo se preparan porque son conscientes del derecho que tienen los trabajadores y hasta la fecha la respuesta que hemos recibido es que se encuentran listas.

Sobre el monto y días a entregar la prestación fue claro al destacar que no se puede informar ninguno de esos dos conceptos por razones de de seguridad se reservan la fecha y los montos a entregar, con ello evitar que los trabajadores sean víctimas de la delincuencia y sufran robos.

"Lo que sí puedo decir es que las empresas se encuentran preparadas para cumplir con el pago de la prestación anual, y aclaro eso en el caso de las empresas de la transformación con quien la CTM tiene signado contratos colectivos de trabajo, no hay riesgo de incumplimiento" apuntó.

En otro tema, para apoyar a dos ex obreros de AHMSA que requieren cirugía médica de alto costo, un grupo de empresarios se organizó para llevar a cabo un evento con causa a celebrarse el 11 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, el costo del boleto es de 300 pesos, dijo Francisco Varela González.

Detalló que esta acción se implementó al seguir el serio problema de la quiebra de la empresa y esta ocasión es porque son dos trabajadores que pos condiciones económicas que tienen carecen de recursos para cubrir el costo de las cirugías, entonces se actuó de manera humanitaria.

Incluso se designó la Julián Torres Avalos y reporteros, fiscales del evento para que fiscalicen la venta de boletos que sean testigos de los ingresos que se obtuvieron por ese evento con causa, dos comediantes serán los encargados de deleitar a quienes respondan a la convocatoria.

"Es un acto de humanidad, la verdad que es lamentable la situación que viven esos trabajadores y sus familias, ya va para cuatro años que dejaron de recibir salario y prestaciones además es tiempo que no se concretiza la venta de la empresa ocasionando serios problemas a los trabajadores afectados" enfatizó.

Nos leemos mañana..