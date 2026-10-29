Sector salud investiga intoxicación masiva en ARCOSA

Ante el reporte de trabajadores con síntomas de intoxicación, el Sector Salud abrió una investigación para conocer las causas, identificar número de afectados y con ello proceder a levantar el acta, de ser procedente se aplicará sanción contra quien resulte responsable, dijo Faustino Aguilar Arocha.

El director de la cuarta jurisdicción, señaló que de acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde, luego de que un buen número de trabajadores empezó a sentir problemas de salud y se trasladaron a recibir atención médica al IMSS.

De acuerdo a los primeros detalles, todo fue por consumir barbacoa, por ello se trabaja en el área de cocina, aunque el servicio de restaurante lo tiene asignado a una tercera persona, es decir esta concesionado por ello, hasta que se tenga todas la información se procederá contra el responsable.

Sobre el estado de salud de los trabajadores afectados dijo que se encuentran fuera de peligro recibieron atención médica a tiempo y con ello se evitó complicaciones de salud pero de cualquier forma la investigación sanitaria continúa ha efecto de proceder de acuerdo al reglamento de salud.

Por otro lado, la burocracia municipal mantiene el servicio médico del ISSSTE, el plan de migrar al IMSS se mantiene detenido aunque la dirigencia sindical califica esa medida como innecesaria toda vez que tienen su propio sistema de salud y el de pensión y jubilación que garantiza ese derecho.

Julio Loera, Secretario de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, recordó que hace unos meses se manejó la versión de que serían .incorporado al IMSS, pero la medida no progresó y siguen afiliados al ISSSTE solo para atención médica.

Porque el otro beneficio el sistema de pensiones se fortaleció con el nuevo sistema que maneja el municipio y el Estado, entonces en cierta forma no hay necesidad de aplicar el cambio, los mismos burócratas señalan que se encuentran estables por la atención médica y el plan de jubilación.

"Si cambian entonces habría problema porque se desconoce cual sería el procedimiento para la pensión, sobre todo en burócratas que ya tienen muchos años de antigüedad, el IMSS pide miles de semanas cotizadas entonces no todos podrían recibir ese beneficio y les pegaría en su futuro" apuntó.

En otro tema para el empresario Eugenio Williamson Iribarren, el Gobierno Federal tiene en sus manos la escoba para empezar a limpiar el cochinero en que MORENA ha convertido a México, que se proceda contra la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala y los acusados de Huachicol fiscal.

"No hay duda que esos dos temas serán para poner a prueba si es real que el Gobierno de la cuarta transformación castiga la corrupción, que no quieran desviar la atención acusando a funcionarios del pasado, como siempre lo hacen para seguir ensuciando al país con su mugrero" acusó.

Señaló que en el caso de la ex presidenta del INE hay suficientes pruebas como para proceder que no salgan con que todo está bien, o bien dejar pasar el tiempo que se olvide ese asunto a los mexicanos y dejar impune el delito o delitos que cometió la hoy ex funcionaria.

Indicó que buscar culpables del pasado, es una manera de tratar de desviar la atención y apuntó que es una forma de actuar del actual régimen de gobierno buscas otros culpables para defender a la gente de MORENA y eso va a dar pauta para que crezca el cochinero en que tienen a México.

Nos leemos mañana..