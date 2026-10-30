Honran la memoria de obreros de AHMSA fallecidos

Alumnos del Cecytec Frontera, honraron a ex obreros de AHMSA que han fallecido en los últimos cuatro años, desde que la empresa se paralizó hasta la fecha, con ello este segmento de la población mostró su coraje por la situación que presentan miles de familias Coahuilenses.

Fue en u altar montado en la presidencia municipal en donde los alumnos con mensajes recordaron a quienes partieron de este mundo sin recibir su liquidación, en su mensaje pasmaron el dolor de sus familias, al mismo tiempo sirve como clamor a las autoridades para que resuelvan el problema.

Entre los obreros que fueron incluidos en el altar se encuentra Adolfo Ramírez Hernández, Rogelio "Chilaco" Córdoba, Angel González Pineda, Miguel Hernández Martínez, Juan Raúl García Mireles y Jaime Ortiz Hernández, que han fallecido en estos cuatro años sin recibir su liquidación.

Por la importancia a la sociedad el altar fue el más recorrido por la comunidad que llegó al edificio de la presidencia municipal de Frontera, y en cierta forma se puede tomar como una forma de reclamar a las autoridades el olvido en que se encuentran miles de trabajadores de AHMSA y subsidiarias.

En otro tema, sigue el silencio en torno a los posibles compradores de AHMSA incluso se conoce que existen negociaciones a muy alto nivel para negociar los adeudos de la empresa sobre todo el crédito fiscal que ordenó el ex presidente López Obrador, para alejar inversionistas.

De acuerdo a información de gente cercana a la negociación, la intención es buscar que el Gobierno Federal se sume a la negociación y genere condiciones que permita vender la empresa, mientras el Gobierno no responda, la verdad que no será posible ese proceso y todo seguirá igual.

Porque siempre se ha dicho que Julio Villarreal, dueño de Banca Afirme tiene todo para quedarse con la empresa, pero mientras no haya condiciones en realidad que nadie le va atorar, pese a lo que se diga y menciona de que todo está listo la realidad es otra cosa, se requiere sumar al Gobierno.

Eso se tiene que decir aunque trabajadores se molesten, pero tampoco se les puede mentir o engañar, la realidad es fría pero cierta, se requiere una millonaria inversión para cubrir liquidaciones y otra cantidad superior para reactivar operaciones, pese a ello hay quien le apuesta que la empresa se vende.

Por otro lado, trabajadores de Arcosa Castaños, exigen la presencia de inspectores de la Secretaría de Trabajo para que hagan recorridos por toda la industria, tanto en comedor como en servicios sanitarios que se encuentran en deplorables condiciones, los baños antihigiénicos por completo.

En su denuncia anónima hacen ver que apenas piden respeto a sus derechos y de inmediato los amenazan con despidos, además les dicen que los van a quemar para que nadie los vuelva a contratar por ello prefieren utilizar el anonimato para evitar represarías en su contra.

La última mala acción fue la intoxicación masiva de trabajadores que el pasado domingo después de almorzar barbacoa sufrieron problemas de salud, intoxicación masiva y pese al serio problema de salud no hay información en el sentido de que autoridades hayan actuado para proceder contra los responsables.

Por ello dicen que con la presencia de inspectores de la Secretaría de Trabajo será posible terminar con todos los problemas, incluso señalan que hay condiciones y puntos inseguros que en cierto momento pueden provocar un accidente, y esperan que con la queja pública sean escuchados.

Nos leemos mañana..