Buscan información de la venta de la línea CD

Por considerar que es ridícula la versión de que el Grupo Acerero del Norte vendió en dos millones y medio de dólares, el 50 por ciento de sus acciones de la línea ferroviaria Coahuila-Durango, un grupo de ex trabajadores pedirá a la juez federal y al síndico información real.

Julián Torres Avalos, dirigente de la Asociación en defensa de los derechos de los trabajadores dijo que la información que recibieron no es oficial pero tampoco se puede descartar por esa razón se trasladarán a la ciudad de México a entregar oficio de petición sobre la información real.

"La verdad, esos dos millones y medio de dólares es el costo de una locomotora, nadie puede creer que en ese precio se vendió, además no sabemos a dónde fue a parar el dinero porque a los ex trabajadores que somos los más afectados no nos han dicho absolutamente nada" se quejó.

Indicó que las autoridades federales también deben sumarse a ese reclamo toda vez que se causa un daño muy fuerte al patrimonio de la empresa y ha final va a pegar en los ex trabajadores que seguimos sin recibir un solo cinco, mientras que se han vendido muchas cosas, enfatizó.

En otro tema, la situación del proceso de quiebra sigue detenido, no hay nada en claro solo comentarios al por mayor pero ha final del día todo sigue igual ni siquiera han informado si la juez revisa la información que recibió del síndico que por su parte no viene a informar nada del proceso.

Por esa razón, ex trabajadores insisten que es tiempo de agilizar el proceso y proceder a publicar la segunda convocatoria aunque tampoco hay seguridad de que pueda venderse sobre todo porque se ha visto que hay interesados en que la empresa pueda pasar a otras manos.

La inquietud de los trabajadores es clara, y aunque la mayoría ya trabaja, como quiera esperan información, otros mantienen viva la esperanza en la reactivación de la siderúrgica porque sería la manera de regresar a trabajar aunque son conscientes que bajo otras circunstancias laborales.

Son principalmente muchachos los que siguen en espera tienen intención de regresar a trabajar incluso la mayoría rechaza salir de la región en busca de oportunidad de empleo no quieren dejar su familia en Monclova y se les dificulta llevarse a su familia, porque nada es seguro en cuanto a empleo.

Por otro lado, siguen los comentarios sobre el asueto laboral de hoy jueves que juega la selección Nacional, eso se avivó después de conocer que en la capital del país se autorizó trabajo en casa, es decir el mismo modelo que se aplicó durante la pandemia pero en el resto del país no hay nada.

En ese sentido el Centro de Conciliación Laboral por medio de sus asesores aclara que el asueto laboral no es de aplicación en todo el país, incluso la Ley Federal de Trabajo no lo contempla por lo tanto la recomendación es acudir a laborar de manera ordinaria y evitar problemas.

De acuerdo al calendario del mundial hoy jueves en punto de las siete de la tarde es el partido entre la selección nacional y la selección de Corea, eso atrae la atención de los mexicanos pero se insiste no es asueto laboral, los trabajadores tienen que presentarse a trabajar.

Sobre todo los que tienen que trabajar el turno de segunda, el resto podrá presenciarlo sin problema alguno, incluso los que salen a las siete de la tarde podrán presenciar una parte, entonces la recomendación es que se presenten a trabajar de manera ordinaria y evitar ausentismo.

Nos leemos mañana..