Causó gracia conocer lo que cuesta AHMSA

De nueva cuenta las redes sociales fueron escenario para tomar a broma la información sobre el precio de AHMSA, de inmediato empezaron los bromas incluso hay quienes preguntan si con puntos de Oxxos o crédito del Infonavit puede comprarse demostrando que de todo se aprovechan.

No hay duda de que eso es bueno porque cuando menos se relaja el ambiente después de años de tensión, pero también es cierto alguien les debe decir la realidad todos los escenarios que existen en razón de que piensan que prácticamente la venta es un hecho my al día siguiente recibir su liquidación.

Ambas cosas son suposiciones porque primero se tiene que entender que mientras la empresa no se venda no se puede pensar en cubrir liquidación, hacerlo pensar de esa manera daña a los trabajadores porque se hacen ilusiones, entonces lo correcto es saber esperar.

Claro que hay quienes se molestan apenas leen la palabra esperar pero es preferible a hacerse castillos en el aire, a final del día regresaría el desanimo entre todos porque el tiempo seguiría pasando y es que todavía no se destraban varios aspectos entre ellos deudas a particulares.

Incluso hay quienes dicen que los tres acreedores con crédito preferencial piden 800 millones de dólares para firmar la carta, pero por otro lado se asegura que el Gobierno Federal ya tiene el acuerdo final, pero se insiste de manera oficial no hay nada sobre ese tema.

Pero de que hay algo extraño de eso no hay la menor duda, no es fácil que Afirme, Cargill y Caterpillar den su brazo a torcer es mucho el dinero en juego, entonces mientras no den su firma no hay venta, y si a eso va condicionado el pago de 800 millones de dólares pues mucho cuidado.

Se insiste son aspectos que se manejan en la esfera empresarial, empresarios que han seguido de cerca todo el proceso y por fuentes bien conectadas en la esfera oficial conocen de ese obstáculo, ojalá como dicen otros actores que en realidad haya acuerdo de lo contrario a seguir en espera.

No hay duda que en verdad es conveniente decir las cosas como son porque de lo contrario es dar falsas esperanzas, además de eso también hay que sumar la forma cómo van a pagar a los ex trabajadores, un tema que en realidad debe tomarse en cuenta en la agenda de negociación.

En tema social, un grupo de dos mil 300 estudiantes de nuevo ingreso a las diferentes carreras en la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila son sujeto a examen médico para conocer las condiciones de salud en que se encuentran, es requisito indispensable acreditar para convertirse en alumnos.

El coordinador de la Unidad Norte Luis Carlos Talamantes Arredondo, dijo que la jornada sanitaria arrancó hoy viernes, para aspirantes a ingresar a la Facultad de Metalurgia, FECA, la extensión del Ocho de Enero y Psicología, mientras que el lunes será para los alumnos de FIME y la preparatoria Ladislao Farías Campos.

Dijo que la aplicación del examen médico es para los de nuevo ingreso de todas las carreras de la máxima casa de estudio, por ello de manera simultánea hoy viernes desde las ocho de la mañana se practicó el examen médico en Saltillo, y Torreón, mientras que en la Unidad Norte también se programó.

Aclaró que los exámenes se aplican a muchachos que aprobaron el examen de selección, y para que puedan continuar con su proceso de inscripción es necesario que aprueben el examen médico, los resultados se manejan a nivel central por ello no se encuentra en condiciones en informar otro aspecto.

Nos leemos mañana..