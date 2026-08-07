Se venderá AHMSA: Leija

Al darse a conocer el monto que se fijó por la venta de Altos Hornos de México, el dirigente Ismael Leija Escalante, dijo que se sientan las bases para que en septiembre cuando se celebre la subasta, se presenten compradores, las condiciones están dadas para que eso ocurra.

"Tengo información en el sentido de que el Gobierno Federal hace lo suyo para dar condiciones legales para la venta, sobre todo por el tema de los adeudos con dependencias federales, la federación tiene que aportar lo suyo y de esa manera limpiar el camino para la venta" externó.

En el caso de los acreedores con garantía que mediante una carta tienen que dar su aprobación, destacó que se trabaja en eso, todo tiene que ir en un solo paquete, para cuando se celebre la subasta todo eso ya debe estar listo, para eso funcionarios federales trabajan con esos acreedores.

Señaló que como siempre hay personas que opinan y dicen que no será fácil por los adeudos a dependencias federales y que los acreedores preferentes no van a dar autorización pero son cosas sin fundamento, la intención es clara que en la subasta e septiembre se venda AHMSA.

Por otro lado, de acuerdo a información oficial, SE REMTA AHMSA EN US$1,127,378,060.50 DÓLARES AVALÚO de AHMSA Avalúo. El valor total de la Unidad Productiva en Venta conforme al Avalúo asciende a US$1,326,327,130.00 (mil trescientos veintiséis millones trescientos veintisiete mil ciento treinta Dólares 00/100).

El Avalúo se sustenta en metodologías de valuación reconocidas internacionalmente y refleja el valor razonable de mercado de la Unidad Productiva en Venta como empresa en marcha. Valor Mínimo de Referencia. El Valor Mínimo de Referencia es la cantidad de

US$1,127,378,060.50 (mil ciento veintisiete millones trescientos setenta y ocho mil sesenta Dólares 50/100), equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del valor total determinado en el Avalúo.

El Valor Mínimo de Referencia no constituye un precio mínimo de admisión de Posturas, sino un parámetro orientativo y de vinculatoriedad diferenciada, conforme a los numerales siguientes.

Como se alcanza a observar es una cantidad elevadísima y falta conocer si hay postores para adjudicarse la siderúrgica, porque la cifra no es cualquier cosa, a eso se suma la millonaria inversión para rehabilitar y poner a funcionar el equipo tarea que en realidad no es cualquier cosa, de acuerdo a conocedores del caso.

En otro tema, pese a los quince días de asueto, el Centro de Conciliación Laboral, mantuvo su ritmo de resultados, de modo que en julio, los patrones pagaron nueve millones 493 mil 275 pesos por indemnización, si se suma a otros meses corresponde al 50 por ciento, pero fueron menos días de trabajo.

Roberto Ramírez García, director de la dependencia dijo que comparativamente el número de audiencias también fue similar un total de 254, al igual que los convenios firmados que fueron 412, esos resultados permiten observar que pese al asueto por dos semanas en julio se trabajo normal.

"Es común que cada mes los empresarios paguen alrededor de 20 millones de pesos, pero cuando se trabaja todos los días, en julio solo fueron dos semanas entonces en cierta forma se tienen los mismos resultados, demostrando que si hay buenos resultados a favor de trabajadores" apuntó.

Dijo que en periodo vacacional no se programan audiencias, porque desde inicio de año se programa el asueto, entonces eso no representa problemas para trabajadores porque se suspenden los días, es decir los derechos de quienes tienen demandas quedan a salvo pese al asueto, subrayó.

Nos leemos mañana..