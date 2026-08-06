Incumple jueza con ex trabajadores de AHMSA

A pesar de que la juez federal Ruth Haggi Huerta, ordenó que por medio de la defensoría pública se asignaran abogados para orientar a quienes tuvieran dudas o preguntas sobre su situación personal, es tiempo que no se conoce si fueron designados porque no hay información de ello.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, recordó que el mes pasado la juez informó que para apoyar a los ex trabajadores e informar sobre la real situación personal se nombraría un par de abogados pero a casi un mes no se conoce la identidad de ellos.

Dijo que mientras los trabajadores buscan información por detalles pendientes y aquí en Monclova nadie les da información por ser un caso que se maneja en el esfera federal lo que ha ocasionado malestar entre los trabajadores que preguntan la manera de llegar a los abogados.

"Creo que si es bueno designar los abogados, pero que sean de Monclova o Saltillo por ser la manera de que los ex trabajadores reciban asesoría personalizada sobre sus casos, la jueza tiene que conocer que no se han cumplido sus instrucciones y agilizar la designación" enfatizó.

Por otro lado, afortunadamente la empresa Greenbrier Gunderson se encuentra estable, ahorita el mercado está estable, se importa de manera regular y nuestro producto, todo a Estados Unidos y todo está fluyendo de manera normal, aclaró el director general Aron Morales.

Dijo que pese a que en estos si hay incertidumbre, pero hasta este momento a la empresa productora de carros de ferrocarril no le ha impactado de gran escala, la producción, sigue estable todo este año afortunadamente en un nivel apropiado y se ve que el resto del año y los inicios del próximo año que aquí está donde tenemos visión se ve bien el panorama.

"Se ve que nos vamos a mantener en contra de recortar este año, el año pasado hubo un pequeño recorte personal normal a nuestro mercado que es cíclico pero este año afortunadamente estamos estable ahorita tenemos 1700 trabajadores mientras que el año pasado año pasado se contaba con alrededor de 2600 trabajadores porque empezamos a disminuir desde finales del año antepasado" señaló.

Dijo que eso ocurrió d manera básicamente por el tema del mercado, el mercado es cíclico y se comporta de esa manera, entonces bajamos un Poco nos mantenemos estable y lo que se prevé es que probablemente mediados del próximo año regresarnos otra vez a nuestro ritmo normal de producción.

Y hablando del tema industrial, la empresa Az Industries ha crecido un 300 por ciento en solo un par de años, en referencia al 2025, en un 200 300 por ciento y los planes son de seguir creciendo en la fabricación de estructuras de acero enfocado al mercado de la generación de energía para los Estados Unidos.

Nohemí García, directora general de la industria dijo que tienen varios mercados en la empresa que están explorando, que es la generación de energía, el tratamiento de agua, un poquito el mercado automotriz, no de lleno, también con la fabricación de piezas para estas máquinas que salen en las carreteras, reparando las carreteras, también fabricamos ciertas piezas para algunas plantas en Estados Unidos, subrayó.

"También fabricamos ciertas piezas para algunas plantas en Estados Unidos, pero nuestro fuerte ahorita es el Power Generation, que es una generación de energía en Estados Unidos. pero de manera alterna a través de la fabricación de stocks, de productos, de sistemas, de reducción de ruido y de sistemas de generación de energía también en los Estados Unidos" subrayó.

Ese proyecto podría aumentar la plantilla laboral y sostener el crecimiento que se mantiene, el 2024 tuvieron una baja de mercado en donde la plantilla de trabajadores eran aproximadamente 170, 180, ahorita la base laboral es de entre 300, es decir 160 más lo ue permite visualizar el buen resultado.

Nos leemos mañana..