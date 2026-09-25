CIESA nuevo dueño de AHMSA

Después de varios días de especulaciones, durante la subasta de hoy viernes, la única propuesta que se presentó fue por parte del grupo Ciesa que encabeza el empresario michoacano Arturo Domínguez Arreola que ofreció mil 400 millones de dólares y prácticamente convertirse en nuevo dueño.

"La verdad que nos sorprendió la propuesta del empresario pero lo más importante es que por fin se ve la luz al final del túnel, ahora hay que esperar diez días hábiles para que entregue el fondo de garantía de 56 millones de dólares, para que se cierre la compra" dijo Ismael Leija Escalante.

El dirigente del Sindicato Democrático Minero, señaló que ya hay más tranquilidad al conocer que si hubo una propuesta, cuando por días se manejó que se cancelaría la subasta y declararse desierta pero la cosa fue favorable, muy buena noticia para todos los ex trabajadores, apuntó.

Dijo que el empresario es del sector siderúrgico, por lo tanto conoce el manejo de la empresa y ahora resta esperar los diez días hábiles para conocer el plan de negocio y el sistema para cubrir la liquidación a todos los ex trabajadores son dos aspectos por los que siempre ha luchado.

La noticia causó revuelo entre la sociedad de Monclova, incluso de Hércules se comunicaron para pedir información, los pocos habitantes que siguen en el mineral, quieren saber que sigue con la reactivación de la fuente de trabajo y sobre todo los pagos por indemnización.

Por supuesto que no será fácil conseguir información en ese sentido porque primero hay que esperar que se cumpla con el pago de la garantía y después vendrá un proceso poco largo porque hay que conocer el plan de negocios, la estrategia que va a emplear para el renacer de la siderúrgica.

Incluso en encuentro informal con reporteros, el empresario que prácticamente es el nuevo dueño de AHMSA, dijo que el plan es crecer al doble en producción de acero, lo que hace ver que conoce a la perfección el manejo de la siderúrgica y por supuesto que noticias alentadoras.

Durante la entrevista callejera, mostró que es una persona sencilla, que tiene roce con los medios de comunicación por lo tanto es cuestión de esperar que venga a Monclova para que informe el plan de negocios, por supuesto que es de interés general por la importancia de la empresa.

Por otro lado, ni la inteligencia artificial ni la robótica van a desplazar la mano de obra, porque el equipo que se puede instalar, tiene que ser manejado por humanos, entonces no hay riesgos de que poco a poco se pierdan fuentes de trabajo en la industria en general, dijo José David Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM señaló que en el caso de la robótica ya tiene años de aplicación principalmente en el sector automotriz y la contratación de personal no se ha detenido, se mantiene normal aunque en ocasiones hay bajas es por el comportamiento del mercado.

"La inteligencia artificial también varios años de aplicación solo que en los últimos meses ha crecido porque se va innovando, la verdad que no hay riesgos de la pérdida masiva de empleos, es un aspecto muy remoto, que pueda ocurrir, pese a los avances de la ciencia y tecnología las empresas requieren humanos para funcionar" insistió.

Galindo, indicó que los trabajadores son gente que conoce su función, su labor dentro de la cadena productiva, a eso se suma que de manera constante se encuentra en capacitación para actualizarse, por ello su presencia en la cadena productiva no puede estar limitada por la robótica e inteligencia artificial. Apuntó.

Nos leemos mañana..