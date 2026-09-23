Oran para que se venda AHMSA: Julián

Mediante una cadena de oración, trabajadores y sus familias pidieron al señor que mañana viernes se venda Altos Hornos de México y con ello solucionar un serio problema familiar y social, la mesa está servida para que se concretice la compra, y lo mejor hay empresarios interesados, dijo Julián Torres Avalos.

El dirigente de la Asociación en Defensa de los Derechos de Trabajadores dijo que la oración da poder y esperan que haya conciencia entre los interesados en comprar la empresa y se solucione el serio problema que se vive en la región por el cierre de la empresa hace ya casi cuatro años.

"Fue el pasado martes a las doce del mediodía cuando juntos, trabajadores y sus familias participamos en la oración, la fe de que esto termine sigue presente, hay esperanza y confianza en que eso ocurra, todo está listo para que el viernes 25 por fin se conozca los nuevos dueños" dijo.

Torres Avalos, se mostró confiado en que mañana viernes reciban noticias alentadoras en el sentido de que la subasta, que se llevará a cabo, se presentó la propuesta de compra, sobre todo porque dijo que legalmente no hay impedimento para que se alargue la venta, existen todas las condiciones para ello.

Por su parte Alfredo Reyna Saavedra, ex trabajador de AHMSA dos dijo que existe un plan B para concretizar la venta de la empresa, es el grupo de acreedores preferenciales quienes van a participar por lo tanto tendrán mano en la subasta a celebrarse mañana viernes 25 de septiembre.

Bajo ese principio confío que la empresa pase a oteas manos sin importar quienes sean los compradores ha final lo que interesa es que se empiecen a programar los pagos a todos los trabajadores, al mismo tiempo generar condiciones para la reactivación de la empresa y empezar a recuperar empleos.

"No nos interesa quien se quede con la empresa a nosotros lo que nos interesa es que por fin se den condiciones para recibir el pago de la liquidación, eso representa un fuerte impulso a la economía regional, pues habrá reactivación en el flujo de efectivo y más ventas" enfatizó.

Reyna, señaló que existe confianza que con el plan B que se aplicará se den las condiciones para que los acreedores presenten la propuesta final de comprar la siderúrgica, eso permite levantar el ánimo entre los trabajadores que siguen en espera de conocer lo que sigue el próximo viernes.

En otro tema, en cierta forma se levantó la alerta sanitaria al conocer que existen reportes de contagios por Covid-19, al menos la información es que en la escuela normal de Monclova, se aplicaron medidas sanitarias al salir positivas tres alumnas que fueron enviadas a sus casas.

La directora del plantel Gabriela Cruz Liñán, dijo que el protocolo sanitario fue obligado, las tres alumnas fueron detectadas y enviadas a examen médico que salió positivo por ello por lo que resta de la semana estarán tomando clase a distancia es decir mediante internet para reducir riesgos.

Dijo que para evitar más contagios, los alumnos en donde estudian esas estudiantes de quinto semestre también se fueron a tomar clase en línea de manera virtual, eso a pesar de que se comprobó que no estaban contagiados pero el protocolo sanitario así lo establece y se cumplió con esa medida sanitaria.

Señaló que se aplicó una acción sanitaria de orientación entre los estudiantes a efecto de que tomen todas las medidas de prevención y cuidado y por supuesto que en estas acciones se incluye a padres de familia que tienen el compromiso de estar al pendiente de sus hijos y ante los primeros síntomas acudir a consulta médica.

Nos leemos mañana..