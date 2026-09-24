Aspiracionista

El que trae muy pero muy altos sus sueños guajiros, es el Senador Morenista por Coahuila Alfonso Cepeda Salas, maestro el.

Nacido en Nava Coahuila el profesor y líder de los mentores de la sección 38 del Magisterio Coahuilense en varios periodos en donde fue Tesorero.

Aliado del PRI durante muchos años Cepeda Salas dio el paso de la muerte ha ia Morena por una Senaduria que le consiguio su madre adoptiva Elba Esther Gordillo de tristes y trágicos recuerdos para los maestros de aula, no de los "prófugos del gis"

Pues bien ahora resulta que Poncho Cepeda anda engasado con buscar la Gubernatura de Coahuila.

La verdad sea dicha Cepeda Salas debe de cuidar el billete bien o mal habido en el gremio sindical y no dejarse guiar por el canto de lss sirenas y barberos qué le cobran y bien sus adulaciones.

En suma Cepeda Salas debe de saber, que en Coahuila nada tiene que hacer pues en el eventual caso de llegar a ser candidato lo unico que hará, será el ridículo, y si no me creen, pal baile vamos....

DE MAL EN PEOR

Quien sigue sin sentir lo duro, si no solamente lo tupido es el Diputado sin curul Antonio "Tony" Flores Guerra quien de nueva cuenta tuvo que recular y dar marcha atrás en sus asuntos legales.

Resulta que Tony no tuvo más remedio que hacer "de tripas corazón" pues el recurso de apelación interpuesto ante Autoridades Federales pues fue aconsejado de que sacara todo pues la lana invertida y los recursos legales interpuestos no tenían futuro y todo, absolutamente todo se iba ir directamente a la cañería.

Lo que Tony Flores, el diputado sin curul debe de hacer de manera inmediata al igual que su hermana Tania quien sigue detenida en el penal femenil de Saltillo, es hacerse una buena limpia con los brujos de Catemaco Veracruz pues desde hace unos años a la fecha, no les sale absolutamente nada pero NADA bien, puras falllas

NI LAS MANOS METIERON

Los que no tuvieron oportunidad ni de decir Pio (como los pollitos) es en el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila en donde ls dirigencia Nacional no les dejo ya no digo meter la mano, no señores, no dejo a la poca militancia que aun tiene ese partido ni siquiera opinar y asi sin avisarles les metió un gol.

Resulta que todo el Comité Directivo Estatal Panista edta conformado por muchísima gente, eso si todos son importados de otros Estados, de Coahuila absolutamente nadie, pero nadie.

Todo parece indicar que su lider Nacional Jorge Romero no quiere absolutamente nada con los panistas de Coahuila pues después de su alianza con el PRI la cual el echo abajo, los panistas salieron en parvada pues dieron cuenta del garrafal error aunado sus derrotas electorales, mismas que lo han llevado a la última posición en preferencias electorales en edts entidad.

En suma el PAN que fue por años un partido fuerte y verdadera oposición esta destinado, al menos en Coahuila a su desaparición.

ALCALDESA DE FRONTERA ALIADA DE MANOLO

Sara Irma Pérez Cantú participó en la firma del convenio de la estrategia estatal "En Equipo le Entramos", impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el firme objetivo de fortalecer la coordinación entre los municipios y el Gobierno del Estado.

Dicho programa potencializará aún más lsd acciones en donde más de 3 mil millones de pesos destinadas a recarpeteo, perforación de pozos de agua, infraestructura educativa, rehabilitación de espacios públicos, instalación de luminarias y muchas obras más que se traducirán en beneficios directos para las familias coahuilenses.

En la capital del estado, la alcaldesa destacó que cuando se trata de resolver las necesidades de la gente, lo importante es que las obras se hagan y que los ciudadanos vean resultados. Reconoció la visión y el gran compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que mientras en otros lugares se improvisa, en Coahuila se planea, se organiza y se trabaja en equipo.