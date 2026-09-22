Ya estaba dicho que no había postores

Era difícil que empresarios se arriesgaran a entregar 53 millones de dólares solo como garantía para participar en la subasta de AHMSA, es una suma bastante considerable y será en la tercera donde el Gobierno Federal haga lo suyo y presente un plan que en realidad convenza a interesados en la empresa.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, aclaró que aunque no es oficial pero el rumor de que el viernes 25 se suspende la subasta creció desde la tarde-noche del pasado lunes, cuando vencía el plazo para que el síndico de la quiebra informara.

Lamentó que todo siga igual al destacar que en este camino los más afectados son los trabajadores que seguirán en espera de información oficial, ya que solo con la venta será posible que les cubran sus liquidaciones mientras eso no ocurra en realidad que no podrán ser liquidados.

"No hay duda que ya en esta situación se requiere que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad social y humanitaria, que genere condiciones y junto con empresarios se dé la posibilidad de rescatar la empresa, pero por principio cubrir las indemnizaciones a los ex trabajadores" señaló.

Por otro lado, para estudiantes, el uso de celular se convirtió no solo eh herramienta de trabajo, también se utiliza como medio de comunicación entre padres e hijos, por ello no se puede prohibir durante el tiempo que se encuentran en la escuela, dijo Arturo Gómez Almaguer.

El coordinador regional de la Sección 5 del SNTE señaló que no permitir el celular en escuela se puede calificar como decisión drástica desde el momento que en cierta forma el alumno queda incomunicado con sus padres y en caso de una urgencia, la cosa se puede complicar.

"Ha ocurrido que en ocasiones los padres tienen que ser informados por situaciones de sus hijos, incluso puede dar margen a que los padres sean víctimas de extorsión, delincuentes pueden aprovechar la incomunicación para presionar mentalmente a padres diciendo que tienen al hijo secuestrado" apuntó.

Por ello se pronunció porque se regular el uso del celular en las escuelas, que se aplique un reglamento a efecto de que solo en ciertas condiciones se puede utilizar porque no permitir el uso puede acarrear problemas, en la actualidad la comunicación con los padres es fundamental" señaló.

En otro tema, luego del fatal accidente ocurrido en la empresa Freithcar, la dirigencia sindical se dio a la tarea de acompañar a la familia del trabajador en todos los tramites incluyendo el sepelio, el lamentable accidente ya es investigado por inspectores de la Secretaria de Trabajo.

De acuerdo a fuentes sindicales, familiares del hoy occiso recibirán el pago de la prima del seguro de vida, el sindicato por medio de la empresa absorberá los gastos funerarios, además acompañará a los adeudos a manejar la pensión para quienes tengan derecho que el IMSS le cubra ese concepto.

Sobre las causas del accidente inspectores de la Secretaria de Trabajo serán los encargados de levantar la investigación para conocer la causas, levantar el acta y posteriormente pedir a la empresa que tome acciones para evitar que en un futuro inmediato vuelva a presentarse otro siniestro.

Honestamente los accidentes de trabajo ocurren en cualquier empresa, la verdad los dueños invierten millones de pesos en ese aspecto porque cualquier siniestro que involucre a trabajadores aumenta el riesgo ante el IMSS y eso anualmente le cuesta millones de pesos, un accidente ocurre en cualquier tiempo y empresa.

Nos leemos mañana..