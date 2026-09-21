Se dividen por la marcha

Aunque al principio la marcha del sábado fue para demostrar unidad total, ha final se pudo comprobar la división total, eso de atacarse todos contra todos en verdad que lejos de beneficiar al movimiento enturbio el ambiente, nadie quiere ser soldado Razo y eso en realidad que beneficia a quienes no quieren que esto se arregle.

Fue después de la marcha cuando empezó el golpeteo, primero por la presencia de políticos y después entre activistas obreros, acusaciones contra Julián y Leija, mientras que de Ervey poco o nada se habla, cuando el primer reclamo inició exactamente en la puerta tres y de eso no pueden decir que no.

Malo, la verdad muy malo que no hayan entendido que en las condiciones actuales no importa quienes encabecen el movimiento lo que importa es demostrar que todos van por el mismo camino, es decir la venta de la empresa, si se toma de otra manera entonces salen a relucir otros intereses.

Al menos es lo que se alcanza a observar después del sábado, no hay duda que la cultura obrera del poder por el poder sigue presente, y si en esas condiciones quieren salir adelante pues pobres, porque así se tiene que decir, se dividieron cuando la intención era otra, de eso no hay duda.

Eso ocurre aquí porque en Hércules, siguen con lo mismo cero información y en completo olvido, incluso ya perdieron toda esperanza de que las minas se reactiven, no hay manera de conseguir la reapertura de las fuentes de trabajo incluso el pueblo está compuesto por gente adulta.

Un ex trabajador relata que sus hijos partieron a Chihuahua porque no hay fuentes de trabajo los pocos empleos son mal pagados, porque los pocos patrones conocen la necesidad de trabajo y pues aprovechan y muy bien por eso prefieren dejar su familia e irse a otra parte.

Dicen que ya no es tiempo de buscar culpables ni tampoco pensar en atacarse, recuerdan que al inicio del problema los Napistas cerraron el pueblo e hicieron de las suyas, por eso fue cuando empezó a vaciarse el mineral desde entonces vivir en Hércules es toda una odisea.

Pese a que en repetidas ocasiones han buscado la manera de ser escuchados nadie los toma en cuenta, la incertidumbre es total, comparan el caso de Monclova y la carbonífera en donde las cosas son diferentes, tienen información aunque muchas veces falsa pero cuando menos levantan el ánimo.

En otro tema, la reforma laboral para que se autorice descanso a trabajadores que pierden sus mascotas tiene doble filo, por un lado habrá quienes estén de acuerdo y otros sobre todo la clase patronal simplemente no estará de acuerdo porque nada tiene que ver con la vida de un ser humano.

Sobre el particular, el director del Centro de Conciliación Laboral Roberto Ramírez García, dijo que diputados de MORENA presentaron esa propuesta legislativa y lo más seguro es que en el próximo periodo ordinario de sesiones se analice para ver si procede o no la propuesta.

"Es tema controversial tomando en cuenta que debe analizarse tranquilamente porque no es cualquier cosa, hay que ver todos los puntos, porque entonces se prestaría a malas interpretaciones, un punto sería demostrar que en realidad ese trabajador o trabajadora perdió su mascota" reveló.

Dijo que por otro lado los defensores de animales, tendrán una manera de llamar la atención y decir que es correcto se legisle sobre el tema, bajo el criterio de que forma parte de la familia, que la muerte de la mascota pegó en el sentimiento de su propietario, es decir se tiene que tomar en cuenta todos los aspectos.

Nos leemos mañana..