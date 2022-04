Coincido con Leija, cuando dice que la reapertura del BOF y Alto Horno Seis será paulatino, lo anterior tomando en cuenta que tienen más de dos años paralizados por lo tanto el mantenimiento y reparación de equipo es una tarea pesada, a eso se agrega si hay áreas que ya no pueden funcionar.

Señala que actualmente se encuentran en platicas con directivos de la empresa para ponerse de acuerdo en cuanto al personal reubicado a la planta dos y otros departamentos de la planta Uno, eso es de manera paralela a las actividades antes señaladas, por lo tanto lo que sigue es esperar.

Pero de que vuelven a funcionar de eso no hay la menor duda, los proyectos de la empresa es a la alza en la producción y ventas, lo que representa más dinámica económica en la región, un punto que se espera desde hace tiempo,, ya son dos años con noticias malas y vienen las buenas.

Leija, dice que este año podría anunciarse la reapertura de los dos departamentos de producción, y fue cauto cuando dijo que no es posible manejar fechas, tampoco sobre la posible contratación de trabajadores, por ello la recomendación es mantener la calma, todo cae por su propio peso, así es la vida.

Por otro lado un grupo de trabajadores de AHMSA Uno, se plantaron afuera de las viejas instalaciones de lo que fue el Estadio de Beis Bol, piden la reapertura para la práctica diversas disciplinas deportivas, señalan que ya son dos años que no están al servicio de los deportistas, la juventud.

También piden que se autorice el uso de las canchas del recinto sindical, señalan que es tiempo oportuno, que al estar operando habrá más muchachos haciendo deporte que en las calles, hace dos años entendían por la cuestión de la pandemia sanitaria pero poco a poco esto se normaliza.

Con pancartas en mano y gritos de consigna, los trabajadores se hicieron escuchar, al momento de plantarse, automovilistas que circulaban por la avenida Industrial manifestaban su apoyo, es decir se suman a la petición de reactivar las canchas deportivas de esa unidad.

Fue por cerca de 20 minutos que un nutrido grupo de obreros desafiando las elevadas temperaturas permanecieron en el movimiento, dicen que lo hacen por el bien de la juventud, incluso de ser posible que también se reabran las albercas, la verdad muy acertada esa postura.

Otro tema, el viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, en las auditorio del Instituto Central Coahuila se instalará un puesto de vacunación contra el Covid-19, trabajadores y familiares podrán acudir a la aplicación de la vacuna y quedar protegidos contra el virus, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero explicó que la intención es atender a todas las personas de 18 a más años de edad que no tengan una vacuna o les falte para completar su esquema, el plan es avanzar en el combate a la pandemia sanitaria.

"Los compañeros que por alguna razón no tienen las tres aplicaciones pueden acudir, lo mismo es para sus familiares, esta ocasión en cierta forma será abierta la convocatoria, sean o no trabajadores de la planta Uno serán atendidos con la aplicación, son las instrucciones que recibimos" indicó.

El directivo sindical reiteró que ya no hay excusas para no vacunarse, antes se resistían por no esperar cinco horas y hacer fila desde el amanecer y ser de los primeros, gracias a las peticiones que hicieron se abrió el abanico de manera general, incluso hasta en la plaza principal se aplica.

Nos leemos mañana..