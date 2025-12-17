Convocan a movivmiento el 23 por la mañana

Desesperados por el no avance en el proceso de quiebra, ex trabajadores de Altos Hornos de México, convocaron a movilización el próximo 23 de diciembre las diez de la mañana en la explanada de la planta Uno y demostrar a la Presidenta que no tienen recursos para una navidad tranquila.

Jesús Marines, ex obrero de la planta Uno dijo que ya no pueden seguir tranquilos porque un día sí y al otro también tratan de venderles la idea de que el proceso de quiebra si avanza cuando la realidad es otra nadie conoce la situación y eso a traído serios problemas entre los ex trabajadores.

Incluso recordó que hay trabajadores caídos, es decir que murieron en espera de la liquidación sin embargo no llega, todo sigue igual a más de tres años del cierre de la empresa por ello insisten en movilizarse, para atraer la atención de la Presidenta y ordene agilizar el proceso.

"Todos los ex trabajadores de las dos plantas de AHMSA y la sociedad en general que quiera participar lo podrá hacer, es una lucha en común, a cerrar filas y exigir solución, el tiempo pasa y todo sigue igual, nadie aclara las cosas ni dice la verdad ante la desesperación de todos" apuntó.

Por otro lado, la empresa emitió un comunicado en donde informa sobre LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE QUIEBRA DE AHMSA que en relación con información y comentarios que han circulado recientemente sobre el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA), la Sindicatura precisa:

Los procedimientos inherentes se desarrollan normalmente y las bases para la subasta de los activos fueron presentadas en tiempo y forma por la sindicatura y dentro del plazo legal establecido, en cumplimiento de lo requerido por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles,.

En el desarrollo de la actual etapa, una vez efectuada la revisión y aprobación de dichas bases, se procederá, en su caso, a la emisión de la convocatoria y la posterior realización de la subasta, de acuerdo a las determinaciones que emita el juzgado.

Asimismo, se precisa que la titular del tribunal a cargo del proceso de quiebra, licenciada Ruth Haggi Huerta, se encuentra en funciones tras haber solicitado une breve licencia.

La sindicatura refrenda su compromiso de conducir el proceso con transparencia, apego estricto al marco legal y mantendrá informadas a las partes interesadas conforme se vayan alcanzando resoluciones y avances relevantes dentro del procedimiento.

En otro tema, la actual administración municipal es la única que cuando menos en los últimos 3 décadas se ha preocupado por los burócratas, incluso respeta y cumple sus compromisos en el tema de pensiones, prestaciones y equipo de trabajo adecuado lo que refleja la buena relación laboral.

Rogelio Meneses Valero, Secretario de Organización y Estadísticas del Sindicato de Burócratas

Municipales, dijo que actualmente se encuentra en acondicionamiento del edificio en donde estará la oficina de pensiones, además existe el compromiso e instalar un módulo de atención médica.

Sobre el caso de pensiones recordó que por décadas no disfrutaron de ese beneficio, hoy hay más certeza entre la burocracia que al terminar su ciclo laboral en activo puedan disfrutar de una vejez tranquila, gracias al nuevo régimen de jubilaciones y pensiones que arroja buenos resultados.

Apuntó que los servicios en el módulo de atención médica serán gratuitos y se atenderá tanto a burócratas en activo como jubilados y el beneficio se va a extender a sus familias, con ello en caso de una urgencia podrán presentarse al edificio que se localiza en la calle Zaragoza de la zona centro.

