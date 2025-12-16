Si regresó la juez: Leija

Solo un día fue la licencia de la juez federal Ruth Haggi Huerta, quien ya se reintegró a sus funciones y seguirá con el proceso de la quiebra de Altos Hornos de México, con muchas posibilidades de que ahora en diciembre se publique la convocatoria de remate, dijo el dirigente del Sindicato Democrático Minero.

Ismael Leija Escalante, recordó que en pasado fin de semana se levantó una serie de comentarios cuando se dijo que había renunciado a su cargo, eso alarmó a ex trabajadores porque pensaban que el proceso se dilataría, sin embargo fue solamente un día y con ello se acaban comentarios en otro sentido.

Dijo que el sindicó debe publicar la convocatoria de remate porque fue una instrucción de la juez federal, incluso esa es la razón por la cual todo el personal del juzgado no va a salir de vacaciones, van a esperar hasta enero, lo que indica que la instrucción es que no pase el año sin publicar la convocatoria.

En cuanto al monto de pago por liquidación dijo que no se puede hablar del monto primero hay que ver en cuanto se vende la empresa para el juez empiece a manejar los porcentajes y después informar a la base trabajadora que sigue atenta sobre el proceso ya que es la manera de recibir el ago.

No hay duda que aumenta la división de opiniones y criterios al manejar el tema de liquidación, incluso hay ex trabajadores, principalmente muchachos que empezaron a manejar la versión de que se les pague en parcialidades, lo que interesa es la reapertura de la fuente de trabajo.

Por supuesto que todo tiene un porque, en su mayoría salieron de la región para buscar una fuente de ingreso, ya que aquí la cosa esta un poco pesada, entonces creen que con la reapertura de Altos Hornos de México, es la manera de recuperar el empleo y levantan la mano.

Del lado de los más viejitos, esos sí que definitivamente ya no quieren saber nada de la empresa, en su gran mayoría permanecen atentos sobre la quiebra y dicen que no regresan porque reconocen que al regresar será con nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y muy pocas prestaciones.

Y tienen razón aquellos que piensan que será el mismo documento como que al manejar esa versión lo hacen para meter grilla, incluso está comprobado que son perfiles falsos, no se les puede identificar, eso los propios y verdaderos trabajadores lo han reconocido en diversas ocasiones.

En otro tema, la remodelación de urgencias del IMSS avanza el propio delegado en Coahuila ha girado instrucciones a efecto de que no se detenga si la constructora no avanza entonces asignar la a obra a otra, pero nada puede detener el avance, el plan es que concluyan antes de finalizar el año.

Humberto Prado Montemayor, consejero estatal dijo que en el caso de los elevadores hay un ligero retraso por equipo que se requiere y no hay en el mercado se tiene que importar de otros países, pero mientras empezaron las pruebas suspendiendo el servicio para los ensayos al momento de instalar los nuevos.

Sobre el sistema de aire acondicionado y calefacción, dijo que son modernos por lo tanto no van a fallar este invierno, el equipo recibe mantenimiento de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes por lo tanto de seguir en ese proceso cuando menos por diez años no van a fallar ni en invierno ni en verano.

"Este año se aplicó una fuerte inversión por parte de la institución, tanto en urgencias como en los elevadores my el equipo de calefacción y aire que es nuevo de la más alta tecnología, incluso el consumo de agua será mínimo, por lo tanto es otro de los beneficios con el cambio" expresó.

Nos leemos mañana.