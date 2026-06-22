Cuidado con el calor

De acuerdo al pronóstico del tiempo se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados lo que obliga a la población a extremar precaución, incluso si entre la una y las cinco de la tarde no tienen necesidad de salir no lo hagan porque es cuando se corren más riesgos por ser las horas más alta en temperatura.

Juan José Villa Mendoza, comandante del cuerpo de bomberos dijo que mientras más avanza el verano y se acerca la canícula, la temperatura seguirá a la alza y es cuando se tienen que tomar medidas de protección y evitar enfermedades propias de la temporada de calor.

Entre otras, el llamado golpe de calor que provoca estar expuestos a las elevadas temperaturas y consumir agua helada, esa combinación puede ocasionar problemas de salud, a eso se suma deshidratación por lo tanto la recomendación es estar bien hidratado para protegerse.

"Es común que en temporada de calor, aumenten las llamadas de auxilio, sobre todo de personas en calidad de calle o los que acostumbran trabajar en los cruceros, ellos son los más vulnerables, también los que trabajan a la interperie deben de tomar precaución en su jornada de trabajo" indicó.

Por otro lado, la situación en AHMSA sigue igual de pesada, entre trabajadores persiste el pensamiento de que se hacen maniobras para evitar la venta de la empresa incluso hay quienes dicen que se van hasta la última convocatoria con ello el precio de la acerera se reduce.

Otros van más allá cuando dicen que no habrá compradores porque es mucho el dinero que se le tiene que meter para reactivarla, y eso se tiene que entender después de años de manejar la versión en el sentido de que si hay interesados, tampoco se puede descartar esa posibilidad.

Se insiste mientras el gobierno federal no haga lo suyo y genere condiciones fiscales, la verdad se antoja difícil que se venda, hay que recordar los adeudos al fisco, IMSS, Infonavit y Pemex, a eso se suma el crédito fiscal que aplicó el ex presidente López Obrador por varios millones de pesos.

Mientras no se negocie esos adeudos no se puede pensar que en realidad alguien compra la empresa, es mucho el dinero y pues lo mejor es esperar, pero hay que tomar en cuenta que el Gobierno Federal tiene mucho que aportar, el balcón se encuentra en su cancha y puede decidir el partido.

En tema social, ante el aumento de quejas de personas afectadas por terceros que aseguraron vender una propiedad, es necesario que se recuerde solo un Notario Público es quien puede dar fe y legalizar la compra-venta, nadie más y quien diga lo contrario lo único que busca es hacer fraude.

Benigno Gil de los Santos, notario público, dijo que es común que por falta de información personas y familias que quieren vender una casa o terreno, acepten a terceros los que aseguran que pueden vender y legalizar el proceso, sin embargo mientras un notario público no de fe y elabore la escritura y protocolice el convenio no es válido.

Incluso señaló que hay casos en que después de vender la propiedad los antiguos dueños reclaman el bien y es cuando viene el problema en razón de que no hay nada legal, por falta de la firma de un notario público, por ello es importante que conozcan el procedimiento a seguir.

Además el tercero viene a encarecer el precio porque si hace las cosas como corresponde tiene que acudir con el notario y por supuesto que lleva su comisión, por ello lo correcto es acudir directamente con el Notario, es da más certeza jurídica y evitar problemas posteriores, indicó.

Nos leemos mañana..