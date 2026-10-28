Múzquiz sede

Aunque aún no es oficial, gente que dice le sabe y conoce de genss políticos aseguran que desde el Palacio de Gobierno de Coahuila todo esta encaminado para que el tercer Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas tenga como sede la coudsd de Melchor Muzquiz.

Cuentan y si dicen que ya ha habido varias encerronas entre las autoridades Municipales y gente que organiza dicho evento para ver la factibilidad.

De ser asi la Región Carbonifera de Coahuila se vestira de gala para convertirse en sede de los 3 poderes y desde donde el jefe del Ejecutivo Coahuilense Manolo Jiménez Salinas de a conocer a sus ciudadanos el estado que guarda Coshuils en todos los rubros, politico, económico, social, seguridad y realmente todo.

ARRANCA FRONTERA PROGRAMA DE BACHEO

La alcaldesa de Ciudad Frontera Sari Pérez Cantú dio el banderazo de inicio pars poner en marcha el Programa Integral de Bacheo, que contempla rehabilitar 20 mil metros cuadrados de superficie vial para mejorar las condiciones de circulación en el municipio.

La alcaldesa acompañada por el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González supervisó el inicio de los trabajos, que inició en las avenidas principales y continuarán posteriormente en en el resto del primer punto de la ciudad.

En esta primera etapa, el programa sé atenderán poco mas de 7 mil metros cuadrados en vialidades de la zona centro y de las colonias Occidental, Sierrita y Aviación. Los trabajos se concentrarán en los tramos que presentan mayores necesidades de atención.

La estrategia continuará gradualmente hasta completar los 20 mil metros cuadrados proyectados, mediante una programación que priorizará las vialidades principales antes de extenderse a otros sectores de la ciudad.

La primera autoridad puntualizó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar obras y acciones que respondan a las necesidades de Frontera.

Dijo además que el mantenimiento de las calles es una tarea permanente, debido a su importancia para la movilidad de las familias y el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y de servicios.

RACIBE GABRIEL ELIZONDO EN EL SENADO A ESTUDIANTES DE JURISPRUDENCIA DE LA UA de C.

Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al trabajo legislativo y fomentar su participación en la vida pública de México, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, recibió en las instalaciones del Senado de la República a estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Durante la visita, los jóvenes sostuvieron un diálogo con el legislador coahuilense, quien les compartió aspectos del funcionamiento del Senado y destacó la importancia de impulsar espacios como el Semillero Legislativo, una iniciativa que ya cuenta con 133 jóvenes inscritos y que busca fomentar el interés y la participación de las juventudes en los asuntos públicos.

"Estoy convencido de que los jóvenes no son solamente el futuro de México, también son su presente. Por eso queremos abrirles las puertas, escucharlos y brindarles herramientas para que sus ideas se conviertan en propuestas que contribuyan al desarrollo de nuestro estado y nuestro país", expresó el senador.

Elizondo Pérez destacó la importancia de generar oportunidades para la juventud coahuilense, en sintonía con el impulso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha dado a la educación, la preparación académica y el desarrollo de los jóvenes en Coahuila.

Gabriel Elizondo Pérez agradeció la visita y el interés de los estudiantes por conocer de cerca el trabajo parlamentario, y reiteró que las puertas del Senado seguirán abiertas para escuchar sus propuestas y mantener un espacio de diálogo y participación que contribuya a construir un México mejor.