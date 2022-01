Dentro de los diversos comentarios que circulan entre obreros de AHMSA Uno, es que siguen laborando obreros con síntomas de COVID-19 pero otros dicen que por las bajas temperaturas tienen problemas de salud, en cierta forma ordinarios pero desde hace ya casi dos años todo es contagio.

Incluso doctores recomendaron actuar con prudencia, no auto medicarse, acudir a consulta es la mejor manera de convencer a sus compañeros de que no se encuentran contagiados y que es una gripe normal, como ocurre en temporada invernal, eso siempre se ha presentado entre la población.

La vedad que los cambios de temperatura obligan a protegerse, sobre todo al salir de un lugar tibio al fresco, si no hay precaución con taparse la boca y cerrar las chamarras es cuando se dan condiciones de enfermarse, por ello la recomendación es protegerse de acuerdo a los pronósticos del clima seguirán las bajas temperaturas.

Pero de que se causa sicosis cuando alguien tose o estornuda de eso no hay duda, en cierta forma eso es bueno de inmediato se hacen a un lado, esta pandemia terminó con el cultura que cuando alguien estornudaba se decía Dios te ayude o salud, ahora lo que se hace es retirarse de inmediato, así la cosa.

En otro comentario, Altos Hornos de México emprendió la jornada sanitaria, por correo electrónico trabajadores reciben una serie de preguntas a modo de encuesta en donde se les pide información sobre el número de vacunas aplicadas y el nombre, con ello busca tener la estadística de la protección de trabajadores.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, exhortó a la base trabajadora responder al cuestionario, no hay problema laboral, la intención es monitorear a todos los trabajadores, y motivarlos acudir a la aplicación de la vacuna en caso no tengan el esquema completo.

"Es información que la empresa tendrá bajo reserva, claro que existe la posibilidad de que no quieran responder a la encuesta sobre todo aquellos obreros que todavía no tienen una sola vacuna, pero todavía es tiempo de protegerse, de acudir al módulo de vacunación, es lo correcto" indicó.

El directivo sindical, señaló que en todas las empresas se mueve ese tipo de información, los empresarios son los más interesados que su plantilla laboral, se encuentre protegido y aunque hasta la fecha no es obligado y no afecta la relación laboral, no se puede descartar que en corto tiempo se legisle y hacerlo obligado.

Por el rumbo de la industria de Frontera, será hasta mediados de febrero cuando industrias del sector automotriz se reactiven cuando menos al 90 por ciento de su capacidad, por el momento empezaron a preparar su maquinaria que estuvo detenida por cuando menos tres semanas, señaló Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM, recordó que las empresas Teksid de México y Nemac, suspendieron actividades desde el 22 de diciembre y el personal se fue de vacaciones unos dos mil 200 trabajadores, al inicio de año empezaron a regresar de manera escalonada.

"Poco a poco ambas empresas recuperan su actividad, es cierto no hay contrataciones, pero tampoco recorte de personal como se pronostico en el verano del año pasado cuando empezó el problema de la falta de micro chips, que armadoras requieren para las unidades que fabrican" aclaró.

Dijo que de acuerdo a pronósticos en febrero será posible conocer fecha para que empresas se reactiven, todo gira alrededor de sus clientes, de los pedidos que hagan por ello señaló que ese mes es decisivo para estar en condiciones de predecir las actividades de las empresas.

