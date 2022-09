Desde el 2016 se anunció la inversión para remodelar la clínica siete del IMSS, es tiempo oportuno de rescatar esos recursos, al igual que el presupuesto para la construcción de la clínica al norte de la ciudad, para ello hay que buscar otro terreno que se ajuste a los requisitos.

Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que aprovechará su puesto de consejero estatal para retomar el tema, eso será en la próxima junta mensual, para ello recauda información y estar en condiciones de hacer escuchar la voz.

"La clínica siete ya no puede dar servicio como corresponde, es insuficiente la capacidad instalada, se construyó hace 60 años cuando la población era mínima, al igual que las fuentes de empleo, y el número de trabajadores muy bajo, eso da una idea del serio problema" enfatizó.

Por todo lo anterior indicó que dentro de sus planes como consejero es seguir con ese tema no se puede seguir en las condiciones actuales, puede llegar el día que la clínica colapse por la poca infraestructura y el exceso en la demanda de servicio que aumenta conforme las empresas recuperan fuentes de empleo, indicó.

En otro tema, para cumplir con la legalización de unidades extranjeras es necesario que autoridades aumenten la infraestructura del Renave, abrir más carriles y aumentar el número a regularizar por día, de esa manera cumplir con el programa que representa circulen sin placas y documentación.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero dijo lo anterior al precisar que está comprobado, no se cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda y a pesar de que el decreto vence el último día del año no se podrá regularizar todas.

"Los directivos de las diferentes organizaciones tienen en sus manos información clara, son más de 40 mil unidades que ya circulan en Coahuila, pero con la infraestructura actual no será posible atender ese número, se necesita o abrir más módulos o bien aumentar el personal" indicó.

Señaló que en el caso de los trabajadores de AHMSA si hay obreros que tienen unidades de ese tipo, algunos ya lograron regularizar pero otros aún no lo consiguen y como se encuentra la cosa van a tardar meses o bien se quedan fuera, eso se debe tomar en cuenta por autoridades, enfatizó.

Por su parte la dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe García de Hoyos, señaló que sigue la corrupción en el módulo del Renave en Frontera, el personal pide un apoyo económico para hacer el trámite, no es cuota porque no piden determinada cantidad, es dinero que oscila entre los 300 400 pesos por unidad.

Indicó que ante este escenario es necesario que autoridades pongan atención a la queja de propietarios de unidades extranjeras que por necesidad tienen que acudir a realizar sus trámites pero en ocasiones no lleven dinero y es cuando se presenta el problema, los hacen a un lado.

"Si no haces la aportación voluntaria los tienen en espera hasta por cinco horas, eso a modo de castigo por no colaborar, antes cuando menos lo hacían de manera discreta, pero ahora es abierto a la vista de todos y el reclamo es generalizado cuando les dicen que si no aportan tienen que esperar" apuntó.

Por esa razón, destacó la importancia de poner orden, no se vale que exijan la aportación económica a ellos se les cubre su salario y prestaciones, además en el Decreto no viene que sea obligado pagar por la atención, hay gente que en realidad hace un sacrifico extra para entregar entre 300 a 400 pesos, señaló.

Nos leemos mañana..