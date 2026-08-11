Designan defensores de oficio

El juzgado federal designó un par de abogados que serán los que atiendan a ex trabajadores de Altos Hornos de México, que tengan preguntas sobre su antigüedad u otros detalles, la intención es que conozcan a realidad al seguir avanzando el proceso de quiebra, dijo Ismael Leija Escalante.

"Hay compañeros que en realidad tienen preguntas, sobre todo en lo relativo a su antigüedad y el monto a recibir por indemnización, los abogados pueden responder a las interrogantes puesto que para eso fueron designados, son de oficio entonces no tienen porque cobrar" destacó el líder del Sindicato Democrático Minero.

Señaló que si trabajadores que tienen que hacer pregustas y aunque el sindicato los atiende es favorable que busquen otra instancia ellos (los abogados) se encuentran en la ciudad de México pero mediante vía telefónica los pueden atender es la instrucción que tienen de la juez federal, enfatizó.

En cuanto al proceso dijo que el personal del juzgado se encuentra de vacaciones pero ya se publicó las bases de la subasta, fecha y domicilio donde se va a celebrar la subasta, ahora la pregunta que se hacen los ex trabajadores se que les informen el sistema que se va aplicar en cuanto al pago de liquidación.

Por otro lado, la dirigencia del Sindicato de Burócratas Municipales no tiene reportes de trabajadores afectados por las fuertes temperaturas, para eso se aplicaron medidas de protección personal a efecto de que se cuiden y consuman hidratantes durante su jornada laboral.

Jesús Rivera Quintero, dirigente sindical dijo que se conoció el caso de un burócrata afectado por el golpe de calor pero es de confianza de cualquier manera se optó por aumenta las medidas sanitarias, incluso trabajar un poco más lento para refrescar el cuerpo y no resultar afectado en su salud.

Sobre la modificación de la jornada laboral cuando menos el turno de segunda dijo que por operaciones en sus actividades no se puede adelantar la hora de ingreso al recordar que departamentos como limpieza trabajan los tres turnos, entonces afectaría en el horario de trabajo.

"Lo que se hizo fue entregar hidratantes, hielo y suero principalmente a compañeros que trabajan a la interperie ellos por su actividad las ocho horas de trabajo se encuentran a la interperie entonces por fuerza requieren protección personal y si hay buena respuesta de autoridades" apuntó.

En otro tema, pese a la importancia para la economía de productores de ganado, a ocho meses de que se anunció recursos para rehabilitar y poner en funcionamiento el Rastro Tipo Inspección Federal, es tiempo que no se conoce si ya llegaron ni el manejo que se hará de esos recursos.

Arturo Valdez Pérez, empresario ganadero, recordó que los ganaderos de la región tomaron con buen sentido ese ofrecimiento del Gobierno Federal, alrededor de 50 millones de pesos para el RTIF porque es la manera de hacer frente al cierre a la exportación de ganado a los Estados Unidos.

Indicó que el tiempo transcurre y no hay información sobre el tema, a pesar de que si hay productores de ganado dispuestos a sacrificar los animales para después canalizarse en canal tanto al vecino país como a diversas partes del mundo porque sería en paquete sin problema para su comercialización.

"Desconocemos las causas por las cuales no llegan los recursos, si hay un rastro pero es inoperable por las condiciones en que se encuentra, por otro lado a Coahuila le toca hasta octubre la apertura de sus fronteras entonces es tiempo de que se apliquen los recursos y poner a funcionar el rastro" indicó.

Nos leemos mañana..