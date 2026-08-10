Ex trabajadores de Hércules y la perla en el olvido

Ya no solo ex trabajadores de Hércules y la Perla, lanzan un llamado de auxilio a autoridades, sus familias se sumaron la petición de que les hagan llegar información sobre el estado del proceso de la quiebra ya que se quejan del olvido total nadie les dice absolutamente nada.

En escrito recuerdan que la mayoría de los ex trabajadores no tienen acceso a Internet para consultar, recuerdan que se les ofreció asesoría por medio de abogados pero es tiempo que no conocen la identidad de los abogados, ni siquiera un teléfono a donde puedan comunicarse.

Señalan que la mayoría de los ex trabajadores ya partieron de ambas comunidades se fueron en busca de mejores condiciones de vida, sobre todo un empleo, principalmente los que se encuentran a punto de cumplir 60 años de edad entonces quieren reactivarse para que no les afecte en su puntuación.

La verdad que es cierta y se justifica su demanda, tienen años en completo olvido a pesar de que son interesados preferentes carecen de información lo que obliga a quien corresponda atenderlos, enviar a abogados del juzgado federal para que empiecen a orientarlos del proceso legal.

Por otro lado, el sector educativo empezó a mover la economía regional, principalmente en negocios dedicados a la venta de artículos escolares, uniformes, zapatos y ropa en general, la gente se prepara para el inicio del ciclo escolar que será el último día de agosto, de acuerdo al calendario.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales dijo que el resto de los sectores comerciales, ven como se reducen sus ventas, porque es cíclico el movimiento en el área comercial pero lo importante es que la gente privilegie al comercio local.

Lo anterior al señalar que hay padres que al no encontrar sus libros en Monclova salen de la ciudad y aprovechan para surtirse toda la lista y lo que sus hijos necesitan para el regreso a clases, pero lo correcto es hacerlo en Monclova, apoyar al comercio local que mucho necesita de sus clientes.

Señaló que por parte del comercio local tienen buenos precios, el comerciante es consciente de la importancia de convencer al consumidor y aprovechar el regreso a clase para aumentar sus ventas, ya que es la época que se mueve el sector del ramo de papelería, librerías y negocios donde venden uniformes y zapatos.

Y ya que estaos en el tema educativo, la presidencia municipal de Frontera anunció el mercadito regreso a clase a celebrarse los días 21 y 22 de agosto en la plaza principal de ese municipio y donde se espera la participación de comerciantes de ese ramo para ofrecer precios bajos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez, dijo que si hay respuesta de comerciantes, que se anotan para instalar su estand ofreciendo todo lo que se requiere para el regreso a clase y con ese programa beneficiar a miles de familias, que en un solo lugar podrán adquirir lo que sus hijos requieren.

Incluso los comerciantes que se instalen no van a pagar piso, además los muchachos emprendedores tendrán su espacio, es otra forma de apoyar a quienes incursionan dentro de la actividad productiva, en este caso con la venta de todo lo que se necesita para el regreso a clases.

"Todos los vendedores que quieran participar lo podrán hacer, es cuestión que en la dirección de educación municipal, acudan a registrarse serán dos días para promover sus ventas, tendrán todas las facilidades que necesitan para sus ventas y beneficiar la economía familiar" apuntó.

Nos leemos mañana..