Después de las cuatro de la tarde del sábado en Monclova aumentará 45 millones de pesos el circulante al repartir la tesorería de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero el fondo de pro huelga a miles de trabajadores que laboran en la planta Uno de Altos Hornos de México.

De acuerdo a información de la base trabajadora, la mañana de ayer se colocó la convocatoria en las áreas de siempre, en donde se les informa que a las tres y media de la tarde de ese día se reanudan los trabajos el único punto a tratar es información sobre el porcentaje de incremento salarial que ofreció la empresa.

Se acostumbra que dentro de los trabajos se tome el acuerdo de que al concluir la asamblea se entregue el Fondo de Pro huelga, para ello la tesorería sindical está preparada para cumplir con la decisión de los sindicalizados de que de inmediato se les regrese el dinero acumulado en el año.

En su momento el Secretario General de esa Sección Gerardo Mireles Castillo, dejó en claro que el fondo de resistencia o pro huelga se encontraba listo para entregarse a la base trabajadora lo anterior ante una serie de comentarios en redes sociales en el sentido de que no se entregaría integro el dinero.

Por otro lado, Altos Hornos de México programó el pago de liquidación a 144 ex trabajadores de la planta dos, en el transcurso de las próximas cuatro semanas se cumplirá con el convenio firmado por la empresa, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que de acuerdo a información que recibieron de la empresa, ese grupo de trabajadores fueron los que salieron en marzo del año pasado, esa es la razón por lo cual primero serán ellos los que reciban su finiquito, y así será el procedimiento a seguir con el resto de los ex trabajadores.

Lo anterior al recordar que el año pasado a un total de 271 trabajadores se les autorizó su Retiro Voluntario, pero en el caso de la planta Uno, el primer paquete salió en abril y el segundo en mayo, por lo tanto a ellos se les va a entregar su liquidación de acuerdo a como fueron saliendo.

"No habrá mano negra, es decir serán citados a firmar su liquidación de acuerdo a como fueron saliendo, nadie se podrá adelantar en su pago, es necesario que los ex compañeros tomen en cuenta lo anterior, no es posible privilegiar a nadie, esa fue la instrucción de la empresa" apuntó.

En tema escolar, el regreso a clase en Coahuila es seguro, hasta la fecha autoridades educativas no tienen reportes de alumnos ni maestros contagiados, lo que indica que poco a poco se logra recuperar la actividad educativa, señaló el Sub Director de Servicios Educativos de la Región Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

El directivo escolar recordó que actualmente suman 55 mil los alumnos que ya se encuentran en las aulas, de acuerdo al programa para el 14 de este mes serán otros 15 mil más los estudiantes de nivel básico que regresan a las aulas para un total de 70 mil estudiantes que estarán en sus aulas.

Indicó que estos resultados es el esfuerzo de autoridades en el combate a la pandemia sanitaria, pero destacó la importancia en la participación de padres de familia, que colaboren en la atención a sus hijos, el hogar, la familia es el primer círculo para evitar contagios.

"Si un padre de familia detecta que su hijo presenta síntomas, no debe enviarlo a la escuela, reportar a la dirección del plantel y llevar al hijo a atención médica, para descartar que sea COVID-19, en caso de confirmarse avisar al maestro para monitorear a sus compañeros de aula" indicó.

Nos leemos mañana..