Dos temas sociales

Ciudad Frontera.- Dentro de la campaña para detectar tomas clandestinas, el Servicio Inter Municipal de Agua y Saneamiento, ubicó entre 50 a 60 viviendas con ese problema por lo cual se emprendió una serie de apoyos a efecto de que los moradores se encuentren en condiciones de regularizar su situación.

Moisés Asís Castro, encargado de la dependencia en este municipio dijo que el barrido es en todas las colonias y barrios aunque el principal problema se encuentra en el ejido Fresnillo donde existe el mayor número de viviendas conectadas a la red general pero sin estar legal.

El principal argumento es que no pueden manejar el contrato por no acreditar la propiedad por ello por instrucciones de la alcaldesa Sary Pérez, se canalizan a la secretaria del ayuntamiento en donde se les entrega una carta de radicalización a efecto de que SIMAS pueda entregar el contrato.

Señaló que los moradores se hacen acreedores a una sanción económica pero se les da facilidades para que en mensualidades paguen el consumo, la cantidad es de acuerdo a los años o tiempo que tengan conectado a la red general, pero lo importante es que se regularizan, explicó.

Otro tema interesante es la capacitación a socorristas, un grupo de 70 socorristas de diversos municipios de Coahuila, participan en el curso Triage, su principal propósito es que se encuentren capacitados para actuar en caso de una fuerte contingencia en donde se requiere clasificar el daño de las lesiones de las personas afectadas.

Fue la mañana de hoy viernes en donde los también técnicos en urgencia básica, recibieron la bienvenida por parte del presidente del Consejo de la delegación Monclova de la Efraín Rodríguez Salazar que reconoció la importancia de este curso que va dirigido a salvar vidas.

"Estamos de veras muy orgullosos de que estos trabajos se realicen aquí, porque es algo que verdaderamente necesitamos como institución, como sociedad de que todos ustedes estén preparados para cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en un momento determinado" expresó en su discurso de bienvenida.

Lo anterior al recordar que el Triage es una herramienta fundamental que nos permite tomar decisiones rápidas en cualquier emergencia que se presente para brindar la mejor atención posible a los pacientes sobre todo, en situaciones de emergencia, causadas por un desastre o por una pandemia.

En otro tema, de Hércules insisten que se sientan abandonados por completo, no tienen nada de información y poco a poco el pueblo pierde la esperanza de reactivar las fuentes de trabajo, incluso ya se retiró maquinaria y equipo de empresas que prestaban sus servicios para Minosa.

Con esa acción los que aún pensaban que había posibilidades de recuperar los empleos definitivamente dicen que ya no hay nada que hacer, sobre todo por la desaparición de los Napistas y es que dicen si regresan es porque tienen información en el sentido de que se reactivan operaciones.

Lo malo la última ocasión que acudieron fue para amenazar diciendo que solo el licenciado Napoleón es quien puede autorizar la reactivación de las fuentes de trabajo, es decir ven la tempestad y no se hincan porque no hay empresario que acepte negociar con el sindicato minero porque primero va una lana por delante.

A final del día los que sufren son los trabajadores que migraron, la verdad, Hércules convirtió en pueblo de viejos, esos que no se quieren ir porque nacieron en el mineral, tienen sus raíces y pues la piensan para salir, además como dicen ya nadie los va a contratar por su edad, así las cosas.

Nos leemos mañana..