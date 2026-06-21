Duro revés al sindicato minero

De acuerdo a información el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, negó al Sindicato Minero para que trabajadores de Minera del Norte fuera atendido bajo la figura de huelga, es decir se manejará como el resto de las empresas del GAN.

En su decisión el juzgado recalcó que todos los trabajadores deben verse por igual sin preferencia, además dejó en claro que de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles y Quiebra, los derechos de los trabajadores se encuentran a salvo es decir nada los pone en riesgo.

Con ello se aclaran muchas cosas sobre en Hércules en donde los Napistas gritaban que para reabrir la fuente de trabajo primero tienen que pedir autorización al licenciado Napoleón, que es la única persona que puede dar el visto bueno, dicho de otra manera con esos amigos para que quieres enemigos.

Porque le echan más leña al fuego y si acaso en realidad hay interesados en invertir con esa postura mejor se hacen a un lado nadie en su sano juicio puede pensar que hay empresarios dispuestos a invertir con ese peligro que aprovecha la figura de huelga para sacar ventajas claro no para los trabajadores.

Incluso en ese sentido, Ismael Leija Escalante, dice que era un hecho que no se aceptaría la propuesta, simplemente AHMSA se encuentra en quiebra por lo tanto no hay preferencia para nadie, todos los trabajadores tienen el mismo derecho sin necesidad de que intervenga terceros.

Recuerda que en una ocasión cuando se reunieron con el sindico, los abogados del minero mostraron a lo que iban, la única petición que hacían era los 80 millones de pesos de cuotas que reclaman, ese dinero se regresó a los trabajadores previo acuerdo de asamblea que de acuerdo a los estatutos es la máxima autoridad.

"Nunca mencionaron nada a favor de los trabajadores, toda la reunión los abogados Napistas participaban pero solo para pedir los 80 millones de pesos, así inicio el evento y así terminó, eso refleja que el único interés es el dinero, nada a favor de los trabajadores" insistió.

Así pasó en Teksid hoy Ironcast, apenas ganaron el contrato y el Sindicato Minero lo primero que pidió fue recuperar lo que según ellos gastaron en los años de litigio, poco más de diez millones de dólares, eso se reflejó en el poco porcentaje de utilidades que hace dos años recibieron esos trabajadores, así el asunto.

Por otro lado, de Hércules insisten que no tienen nada de información sobre el rechazo a ser primero en recibir la liquidación insisten que los Napistas cuando llegan a ir al mineral solo es para amenazar, no les interesa en absoluto la situación de miles de familias afectadas por el cierre de la fuente de trabajo.

Señalan que lo mismo ocurre en la Perla, ese mineral también se vacía, las familias migran porque ya perdieron esperanza de que recuperar la fuente de trabajo, y no tienen información sobre el proceso de quiebra, por lo retirado no les llega nada de información que se real.

"Lo poco que sabemos es por los medios de comunicación pero en ocasiones es información falsa, con el paso de los días nos damos cuenta que es falsa., y que todo sigue igual, es lamentable que nos tengan en completo abandono, nadie se acuerda de nosotros y sufrimos las consecuencias" se quejan en su denuncia.

Por ello reiteran el llamado a las autoridades a efecto de que les hagan llegar algo de información, la mayoría no le entiende a eso de la información por redes sociales, incluso hay trabajadores ya grandes de edad que no tienen redes sociales, por lo tanto lo correcto es que les digan la verdad.

Nos leemos mañana..